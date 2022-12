Conmoción en Chiapas: localizan el cuerpo de Paola Yazmín en una cisterna de la escuela donde trabajaba

El cuerpo de una mujer que fue reportada como desaparecida el 7 de diciembre ha sido hallado con signos de violencia al interior de una cisterna de la Escuela Primeria David Gómez, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Paola Yasmín Ocampo Alcazar tenía 36 años de edad y se desempeñaba como intendente en dicho centro escolar.

Versiones extraoficiales indican que fue el personal que labora en la institución quienes al realizar su jornada diaria intentaban sacar agua del deposito de cemento cuando observaron el cuerpo flotando, por lo que de inmediato dieron aviso a la dirección y posteriormente a la Secretaría de Seguridad Pública.

Paola era originaria del municipio de Venustiano Carranza y de acuerdo con sus familiares, la última vez que la observaron con vida fue alrededor de las 07:30 horas en el Fraccionamiento Mactumatzá, al momento que salió para dirigirse a su trabajo. La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación y agentes del Ministerio Público realizan las primeras indagatorias en el plantel.

A partir de su desaparición, amigos y familiares iniciaron una campaña en plataformas digitales para dar con el paradero de Paola, quien se reveló llevaba más de 10 años trabajando en la escuela. En contexto, en lo que va del año, la Fiscalía ha conseguido 34 sentencias condenatorias contra feminicidas y sentencias de hasta 67 años de prisión.

La Coordinadora de Trabajadores de la Educación en Chiapas había convocado a una conferencia de prensa, sin embargo, se tuvo que suspender debido al hallazgo, por lo que pidieron a los padres de familia venir a recoger a sus hijos y suspender las actividades de este jueves 8 de diciembre.

"Ella nunca faltaba"

Lorena, una madre de familia, declaró ante la prensa que Paola siempre se encargaba de abrir el portón para que los alumnos ingresaran a tomar sus clases. Su jornada laboral iniciaba alrededor de las 06:30 y termina a las 14:00 horas. "Me comuniqué con su hermano y me dijo que no tenían rastro de ella, por lo que iniciamos con la búsqueda, pegando carteles o fotos, ella no desaparecía así como así".

Trabajadores del gremio educativo exigieron a las autoridades del Estado que el caso se investigue y se esclarezca lo que sucedió. "Que este no sea un caso más del problema que estamos viviendo en el país", declaró Ruben Ruiz, supervisor escolar de la zona. Se espera que las autoridades revisen las cámaras de seguridad para poder revelar más detalles.

Incluso, los trabajadores y padres de familia han señalado que aún este miércoles, durante las primeras horas, tuvieron contacto con ella.

SEGUIR LEYENDO