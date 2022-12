Claudia Sheinbaum es la favorita de los Sudcalifornianos

La gran ola ciudadana llegó a Baja California Sur, dónde miles de mujeres y hombres se dieron cita en inmediaciones de la carretera escénica, para celebrar una asamblea informativa en donde externaron su apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum, de cara a las elecciones del 2024, respaldando así su apoyo ante la encuesta interna que se llevará a cabo entre simpatizantes y miembros de Morena.

Horas antes en rueda de prensa, Gabriela Jiménez Godoy, presidenta de la Asociación Civil "Que siga la Democracia"; habló de las virtudes de la Jefa de Gobierno y de la labor que esta realizado en el Ciudad de México, en beneficio de los que menos tienen, los cuales son los principios de la Cuata transformación que se ha implementado en todo el país.

Indicó que, de ser electa, Claudia Sheinbaum, sería la primera mujer presidenta de México, y la primera mandataria científica, "y se va a poder poner, finalmente, a la ciencia al servicio del país"; además de que es la mejor opción, para dar continuidad al proyecto de transformación que encabeza en todo México, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los ahí reunidos se mostraron seguros de que la hoy jefa de Gobierno buscará continuar los principios de la Cuarta Transformación Foto: Especial

Ante medios de comunicación de Baja California Sur, Lucia Sánchez Juárez, en representación del municipio de Los Cabos; Juanita Davis y Luis Enrique Lucero Meza, en del Municipio de Loreto NO; Humberto Arce Cordero, del Municipio de Comondú; Rogelio Martínez Mayoral, del municipio de La Paz; la maestra Blanca Azucena Hernández Castro, en representación del grupo Turquesa, acompañada del maestro Nelson Rochin Villavicencio, además de la coordinadora de la primera circunscripción "Que Siga la Democracia", Zaida Ochoa Valdivia, en donde coincidieron en que Claudia Sheinbaum es la “corcholata” mejor evaluada y que la que fortalecerá los principios de la 4T en México.

Horas más tardes en carretera escénica, a la altura del Paseo Álvaro Obregón Km. 2.5, en la zona conocida como la Marina Palmira, realizaron una gran asamblea ciudadana donde más de 2 mil sudcalifornianos mostraron su apoyo irrestricto a Sheinbaum Pardo, ya que además de la gran gestión que realiza en la capital del país, externaron su aprobación para que promover un proyecto de nación que fortalezca el papel del ciudadano y la consolidación de un vida democrática transparente en beneficio de las y los ciudadanos.

Los ahí reunidos se mostraron seguros de que la hoy jefa de Gobierno buscará continuar los principios de la Cuarta Transformación de No Robar, No Mentir y No Traicionar al pueblo, lo cual ha traído grandes cambios hoy palpables el todo el país.

