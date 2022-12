Hoy no circula 8 de diciembre: qué autos descansan este jueves en la CDMX y Edomex

El último mes del año sigue recorrido, al igual que el programa Hoy No Circula que se aplicará sin variantes para este jueves 8 de diciembre, desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, como lo establece la normativa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este miércoles 6 de diciembre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 1 y 2 en su placa o engomado verde. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 1 y 2 no circula este jueves 8 de diciembre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

¿Habrá servicio de Metro en las estaciones cercanas a la Basílica de Guadalupe este 12 de diciembre?

El Sistema de Transporte Colectivo dio a conocer que el Metro realiza acciones de coordinación interinstitucional con autoridades del Gobierno de la CDMX y la alcaldía Gustavo A. Madero con la finalidad de establecer acciones que garanticen la seguridad de los feligreses al interior de la instalaciones, por lo que el 12 de diciembre las estaciones La Villa Basílica y Deportivo 18 de Marzo de las Líneas 3 y 6, así como Martín Carrera de las Líneas 3 y 4 permanecerán abiertas desde el inicio del servicio.

No obstante, se especificó mediante un comunicado, que en dichas estaciones se podrían realizar cierres a lo largo del 12 de diciembre, dependiendo de la afluencia de usuarios y con el objetivo de garantizar la seguridad de los mismo, en este caso se informará a través de las redes sociales del Metro.

