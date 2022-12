Luis Espinosa Cházaro critica leyes secundarias en materia electoral “estamos viendo un trampeo en la Constitución”

Luis Espinosa Cházaro, coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados aseguró que las reformas a las leyes secundarias en materia electoral que se discuten en San Lázaro son “un trampeo a la Constitución” agregó que “no se pueden las leyes secundarias instalar en contra de lo que la propia constitución ya marca” y advirtió que de ser necesario acudirán a la corte.

En entrevista vía telefónica con Víctor Sánchez Baños para El Heraldo Radio acusó que los legisladores del Movimiento de Regenación Nacional (Morena) “meten por la puerta de atrás estas leyes secundarias que ni las conocen, justo por eso no hemos podido reiniciar la sesión porque tiene muchísimos errores” preciso que el documento consta de 308 páginas.

El legislador señaló que lo más probable es que la discusión se quede estancada porque tendría que pasar al Senado y ya viene el periodo vacacional “se va a quedar ahí detenido, son estas cuestiones que uno no entiende de los diputados de Morena, de quererle dar gusto al presidente, yo más que un Plan B porque en materia legislativa no hay Plan A y Plan B, hay leyes constitucionales y leyes secundarias, me parece que quieren darle un premio de consolación al presidente”.

Sentenció que "quienes deberían estar por velarla que son los propios diputados, son los primeros que la violentan la Constitución” Foto: Cuartoscuro

Aclaró que no serán parte de una simulación

Enfatizó que los grupos parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) “vamos a dejar clara nuestra posición y ahí explicaremos que no vamos a ser parte de esta simulación, claramente una simulación, 308 hojas que llegaron hoy, que nadie conoce, que se vota a ciegas, nosotros no podemos participar de un falso debate, nosotros dimos un debate muy fuerte y ganamos ese debate”.

“Lo que ellos quieran hacer con su mayoría simple pues es su responsabilidad, y que ellos le respondan a la gente por qué legislan de espalda al pueblo de México”, sostuvo Luis Espinosa Cházaro.

Criticó que “suprimen el párrafo donde viene claramente que uno de los principios rectores del Instituto Nacional Electoral es la autonomía, la imparcialidad y aunque luego dicen que lo ponen en otro lado están haciendo cosas muy extrañas, vamos a revisar a detalle y vamos a ir a la Corte porque no se va a quedar así, no puedes insisto, no puedes tergiversar la Constitución, quienes deberían estar por velarla que son los propios diputados, son los primeros que la violentan”.

Añadió que es preocupante la situación "porque así han comenzado en latinoamérica regímenes autoritarios que no es lo que queremos para México" y puntualizó que "ni el INE se creó en este sexenio ni va a terminar en ese sexenio".

DME