José Urbina sobre tramo elevado de Tren Maya: “Es un plan absurdo, vamos a recobrar el juicio y México va a detenerlo”

José Urbina, buzo e integrante de Sélvame del Tren calificó de “absurdo" el tramo elevado que se planea hacer en el Tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum, luego de que las autoridades mencionaran que sería así para no dañar cenote o río subterráneo.

“Sabiendo las barbaridades que están diciendo de los puentes colgantes, de la cantidad de dinero que va a costar esto, nuevamente pienso que esto es un plan absurdo que es imposible que se lleve a cabo y que en algún momento vamos a recobrar el juicio y todo México va a detener este absurdo”, declaró José Urbina.

En entrevista para el “El referente informativo” con Javier Solórzano de El Heraldo Radio dijo que hará todo lo que esté a su alcance para que la gente vea la realidad sobre la obra “en un momento íbamos ganando, el juez, la ley, la naturaleza estaba de nuestro lado, se detenía por sentido común, íbamos ganando, de repente nos dimos cuenta que no estaban dispuestos a acatar la ley, empezaron a trabajar a pesar de la suspensiones definitivas y después mágicamente esas suspensiones se levantaron sin razonamiento científico, de de todas formas se violentan otras leyes, no tienen el de cambio de uso de suelo, hay varias leyes que se afectan y pensamos que habíamos perdido”.

Enfatizó que el ecosistema debe ser defendido "con todos los recursos que estén a nuestro alcance"

Fuente: Cuartoscuro

Compartió el motivo por el que continúa en la lucha “hay una razón fundamental por la cual no nos dimos por vencidos, la alternativa es no hacer nada, no puedo ver a mi hijo a los ojos y decirle que no hice nada, aunque sepa que voy a perder, voy a seguir haciendo esto y seguimos con esa visión con ese horizonte, perdimos, pero no vamos a rendirnos”.

Desmintió que el ecosistema no será afectado por esta obra “lo que este ingeniero le dice al presidente es la forma en que ellos creen que el tren no va a colapsar pero no aseguran de ninguna manera que el sistema de Quintana Roo no colapsará, han reconocido palabra por palabra lo que los especialistas les han transmitido pero en lugar de llegar a la conclusión que llego Grupo México que llegaron los mismo ingenieros que trabajan hoy ahí que te dicen esto es ridículo, en lugar de llegar a esa conclusión ellos te dicen bueno lo vamos a hacer de todas formas”.

José Urbina dijo que no se va a rendir en su lucha Foto: Especial

Advirtió que la obra atenta contra el país y AL

Agregó “yo no sé si el señor presidente sigue confundido en su obsesión de que esto es bueno o si verdaderamente ya no tiene se le descompuso la brújula y no sabe de lo que está hablando pero es neto, salta a la vista, no hace falta más que ir a tramo 5, que ir al tramo 6, al tramo 7, y decir esto es un amenaza tremenda para México para toda latinoamérica, lo que se está por destruir debe ser preservado, si respetamos lo que hemos aprendido los últimos 70 años de historia esto que está aquí tiene que ser defendido con todos los recursos que estén a nuestro alcance”.

El también impulso del amparo para la suspensión del Tramo 5 del Tren Maya conserva la esperanza de que más personas se sumen a su lucha “espero que la gente cuando vean cómo les han mentido diciendo que no se iban a afectar el acuífero y vean com estan taladrando los cenotes, las cuevas, el hogar de jaguares, de murciélagos recapaciten”.

José Urbina agregó “que el señor presidente diga que los cenotes no se van a afectar porque el tren va a estar elevado es otro absurdo, las selvas, los cenotes, están relacionados con la vegetación a su alrededor, tu quitas la vegetación a su alrededor y el cenote deja de cumplir su función, la temperatura cambia, la flora cambia, los estás matando”.

SEGUIR LEYENDO:

Tren Maya: AMLO descarta daños en cenotes y ríos subterráneos

El Tren Maya sí tendrá un tramo elevado: ya hay acuerdo con Grupo México tras salir del proyecto

Concluyen contrato para la construcción del tramo 5 sur del Tren Maya

DME