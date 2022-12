Hoy no circula 7 de diciembre: qué autos descansan este miércoles en la CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula se aplicará sin variantes para este miércoles 6 de diciembre, desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, como lo establece la normativa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este miércoles 6 de diciembre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 3 y 4 en su placa o engomado rojo. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 3 y 4 no circula este miércoles 7 de diciembre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Esta es la cantidad de alcohol que no debes revisar para evitar el alcoholímetro

Llegó diciembre y con ello todos los planes para hacer de las fiestas navideñas una ocasión especial. De igual manera las personas hablan mucho del famoso maratón "Guadalupe-Reyes" el cual engloba diversas celebraciones: posadas, Día de la Virgen de Guadalupe, Navidad, Noche Buena y Año Nuevo. Sin embargo, no se debe olvidar la responsabilidad al volante y para asegurarse de ello, las autoridades capitalinas ya tienen listo el operativo del alcoholímetro.

El programa "Conduce sin alcohol" tiene la finalidad de salvaguardar la integridad física de la ciudadanía a través de la prevención de accidentes viales. Aunque no es tan severo, es menester conocer el límite de ésta sustancia en el cuerpo para no caer en el famoso "Torito" por no pasar la prueba. La respuesta a ésta incógnita se encuentra dentro del artículo 50 del Reglamento de Tránsito de la CDMX.

Sigue leyendo:

CDMX: los vecinos ruidosos pagarían hasta 15 mil pesos de multa si aprueban esta iniciativa

SSC anuncia "Operativo Cometa" en la CDMX por fiestas decembrinas

“Festival de Flores de Nochebuena 2022” ya está en Paseo de la Reforma