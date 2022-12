Claudia Sheinbaum se pronunció por condena de Cristina Fernández

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México se pronunció a favor de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández luego de que fuera condenada por un tribunal a seis años de prisión por defraudación del Estado

"Mi solidaridad y apoyo desde la Ciudad de México a la vicepresidenta de Argentina @CFKArgentina que es víctima de un ataque político antidemocrático en contra de lo que representa para su pueblo", escribió a través de sus redes sociales oficiales.

Cristina Fernández de Kirchner utilizó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje y anunciar que no va a ser candidata en las próximas elecciones. Crédito: Twitter / CFKArgentina

Momentos antes, fue el propio Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quien se pronunció también en su perfil oficial de Twitter, y aseguró que se trata de una "víctima de una venganza política".

"Expreso mi más amplia solidaridad con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. No tengo duda de que es víctima de una venganza política y de una vileza antidemocrática del conservadurismo", escribió el mandatario de origen tabasqueño.

El caso de Cristina Fernández

Un tribunal de Buenos Aires sentenció a seis años de prisión a Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina. Además, la inhabilitó de por vida para ejercer algún cargo público.

Un tribunal de Buenos Aires sentenció a seis años de prisión a Cristina Fernández. Crédito: Twitter/ CFKArgentina

Dicha sentencia se concretó por fraude y corrupción cuando se desempeñaba como presidenta de Argentina durante los dos mandatos que tuvo de 2007 a 2015.

Kirchner, de 69 años, fue hallada culpable de "administración fraudulenta" en perjuicio del Estado en el otorgamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz (Patagonia, sur), su cuna política.

Sin embargo, se espera que la vicepresidenta Cristina Fernández apele esta condena, por lo que no será efectiva de inmediato. Mientras tanto, reaccionó a través de un vídeo en sus redes sociales, dónde aseguró que no contenderá por ningún puesto público.

Se espera que apele dicha decisión. Crédito: Twitter/ CFKArgentina

"El 10 de diciembre del 2023 no voy a tener más fueros, así van a poder dar la orden de que me metan presa. Sí, presa, pero nunca una mascota. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa, la misma de la que salí un 25 de mayo de 2003 para acompañar a quien fue mi compañero", aseguró.

Por otra parte, Cristina Kirchner consideró que la sentencia contra ella “no son los seis años ni la cárcel”, sino “la prohibición perpetua a ejercer cargos políticos”, y consideró que todos los puestos a los que accedió “fueron siempre por el voto popular”.

