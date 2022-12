Hoy no circula 30 de diciembre: qué autos descansan este viernes en la CDMX y Edomex

Llegó el último viernes del año y se acerca la noche previa al año nuevo. Pese a ello el programa Hoy No Circula se aplicará sin variantes para este viernes 30 de diciembre en la Ciudad y Estado de México. De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), su horario de aplicación será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este viernes 30 de diciembre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 9 y 0 en su placa o engomado azul. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Imagen: CAMe

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas, que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México o que no porten el holograma de verificación, la dependencia establece que su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 9 y 0 no circula este viernes 30 de diciembre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Metro CDMX: Horario de servicio para el 31 de diciembre y el 1 de enero

El Sistema de Transporte de Colectivo (STC) Metro, informó que como parte de las celebraciones de fin de año, modificará sus horarios los próximos sábado 31 de diciembre de 2022 y domingo 1 de enero de 2023, reduciendo su tiempo de servicio, de modo que pidió a la ciudadanía tomar en consideración esta información y evitar cualquier inconveniente.

De acuerdo con lo anunciado en sus redes sociales, el Metro concluirá su servicio más temprano el sábado, mientras que el domingo ofrecerá los trayectos un poco más tarde. No obstante, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó esta tarde que van a revisar con las autoridades del Metro y con RTP, para ofrecer medios de transporte público.

