VIDEO: el aterrador momento en que estalla una granada durante una pelea de gallos en Hidalgo

En redes sociales comenzó a circular el video del momento exacto en que estalla una granada durante una pelea de gallos que se llevó a cabo en un lugar conocido como La Roca que se ubica en el Rancho San Pablo, en el municipio de Epazoyucan, Hidalgo. Los hechos se suscitaron el pasado lunes 26 de diciembre por la noche y las imágenes ya le han dado la vuelta al internet.

En el video se puede ver el palenque, el cual no se encontraba a su máxima capacidad y dos hombres al centro que se encuentran con sus respectivos gallos. Todo parece marchar con normalidad hasta que se puede ver que uno de los presentes se levanta de su asiento con un notable terror y busca ponerse a salvo, en seguida las personas a su alrededor hacen lo mismo.

Los presentes huyeron al percatarse del explosivo. | FOTO: Especial

Todos huyen despavoridos, algunos no se percatan de lo que está a punto de ocurrir hasta que en cuestión de tres segundos se escucha una explosión a un lado de donde el hombre de chamarra café y gorra gris, quien fue uno de los primeros en huir. Asimismo, las personas que se encontraban al centro también buscaron protegerse, incluso uno de ellos tomó a dos gallos para resguardarlos.

De acuerdo con las primeras versiones, fueron dos presuntos sicarios quienes arrojaron al menos dos explosivos al interior del recinto, sin embargo, sólo uno de ellos logró explotar. De igual forma, se sabe que los presuntos responsables llegaron a bordo de una camioneta Jeep Grand Cherokee y una vez que lanzaron los explosivos, se dieron a la fuga.

Aunque se arrojaron dos granadas, únicamente una de ellas estalló. | FOTO: Especial

De forma preliminar se creía que habían varias personas heridas y una fallecida, sin embargo, los paramédicos informaron que únicamente se registraron crisis nerviosas y el incidente no pasó a mayores. Posteriormente las personas fueron evacuadas del lugar, a donde llegaron elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y policías estatales.

Ahora, peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) realizan las diligencias correspondientes, ahí encontraron los residuos de una granada y la otra que no estalló, ambas hechizas. Tras este percance que asustó a los asistentes, entre quienes se encontraban menores de edad, no se registraron personas detenidas, pues los presuntos responsables huyeron una vez que lanzaron el artefacto explosivo el cual no provocó el daño esperado.

Las peleas de gallos, una actividad que divide opiniones

Aunque para muchas personas las peleas de gallos son actividades tradicionales de ciertas regiones del país, para muchas otras son consideradas maltrato animal. No obstante, fue el 30 de junio de 2021 cuando el Congreso de Hidalgo aprobó un decreto con el que se busca declarar las peleas de aves como patrimonio cultural inmaterial del estado.

En Hidalgo son tradicionales las peleas de gallos. | FOTO: Cuartoscuro

En este sentido, fue el gobernado de Hidalgo en ese entonces, Omar Fayad quien hizo uso su derecho de veto y de estar forma, no publicar el acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo y así, devolverlo a la legislatura. Esto provocó que días después, organizaciones de galleros se manifestaran en la sede del poder ejecutivo del Estado para exigir el reconocimiento de su actividad.

