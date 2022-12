Hoy no circula 29 de diciembre: qué autos descansan este jueves en la CDMX y Edomex

La última semana del año sigue su camino pero el programa Hoy No Circula se aplicará sin variantes para este jueves 29 de diciembre en la Ciudad y Estado de México. De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) su horario de aplicación será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este jueves 29 de diciembre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 1 y 2 en su placa o engomado verde. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas, que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México o que no porten el holograma de verificación, la dependencia establece que su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 1 y 2 no circula este jueves 29 de diciembre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Claudia Sheinbaum: L12 del Metro podría reabrir el 15 de enero

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum supervisó la conclusión de las obras del tramo subterráneo de la Línea 12 del Metro, que van de Mixcoac a Atlalilco, y anunció que este lunes 2 de enero del 2023 inician las pruebas preoperativas de este sistema de transporte.

Al realizar un recorrido de Mixcoac a Parque de los Venados, la mandataria capitalina reiteró que espero que esta parte tentativamente abra al público el próximo domingo 15 de enero de 2023.

Sigue leyendo:

Cuajimalpa habilita albergue temporal y centro de acopio, ante bajas temperaturas

Semovi explica causa de la falla que presentó el Tren Ligero

Sedesa CDMX hace un llamado para prevenir accidentes de quemaduras en niños