"El final de la odisea": AMLO ya alista su jubilación con un último libro sobre política

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se prepara psicológicamente para jubilarse después de llevar décadas activo en la vida pública, y reveló que alista escribir su último libro sobre política que podría llamarse “El final del viaje político o el final de la odisea”.

Se trata del tercer libro que el mandatario espera escribir después de terminar su sexenio en septiembre del 2024, y aunque reiteró que ya no aparecerá públicamente para hablar de política, en ese libro sí lo hará.

“Ahí voy a a decir muchas cosas que recomiendo hacia adelante, pero yo ya no voy a ocuparme de eso”, dijo este miércoles en la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

López Obrador también ha adelanto que escribirá dos libros más después del 2024: “El pensamiento conservador” y “El Humanismo mexicano”.

Se retira para siempre en 2024

Este miércoles, el tabasqueño, quien por décadas lideró a un sector de la oposición, encabezó marchas, mítines en todo el país, presidió partidos políticos y fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, reiteró que entregando la banda presidencial se retira de la vida pública.

“Yo entregando la banda me jubilo y jubilar es sinónimo para mí de desaparecer, es decir, no vuelvo a la actividad política, ya estoy cerrando un ciclo, estoy buscándole el nombre a mi último libro de política porque sí voy a seguir escribiendo, porque sino no podría yo vivir.

Imagínense, cuántos años en actividad, me estoy preparando psicológicamente para la jubilación, tiene que ser ejercicio, tiene que ser lectura, escritura, ya me estoy preparando para eso, pero nada de política, nada de redes, nada de participación en congresos ni en mítines ni hablar de política ni con mis hijos. Quieren hablar conmigo, visitarme, ahí voy a estar en Palenque y platicamos, casi voy a poner ahí en la entrada, en la puerta ‘No se habla de política’”, aseguró.

