Hoy no circula 28 de diciembre: qué autos descansan este miércoles en la CDMX y Edomex

Iniciamos la última semana de este año y empiezan los preparativos para recibir el 2023, pero el programa Hoy No Circula se implementará sin variaciones, para este miércoles 28 de diciembre en la Ciudad y Estado de México. De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Su horario de aplicación será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este miércoles 28 de diciembre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 3 y 4 en su placa o engomado rojo. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas, que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México o que no porten el holograma de verificación, la dependencia establece que su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 3 y 4 no circula este miércoles 28 de diciembre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Línea 2 de Cablebús transporta a más de 23 millones de personas durante el 2022

Ha pasado más de un año desde que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó el evento de inauguración de la Línea 2 del Cablebús, la cual recorre una buena parte de la alcaldía Iztapalapa, desde la terminal Constitución de 1917 hasta Santa Marta, siendo la segunda línea.

Por ello, y en el recuento de los resultados que se han registrado en materia gubernamental, la mandataria presumió que durante el 2022 "la Línea 2 del Cablebús, que se encuentra en Iztapalapa, transportó a 23 millones 456 mil usuari@s", por lo que reiteró que con este servicio se pone "el mejor transporte para quien más lo necesita".

