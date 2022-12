Desde la formación académica, hasta el desempeño laboral, en México, las especialistas de la salud son discriminada

Dentro de la medicina existe mucha discriminación de género, sobre todo hacia las mujeres, quienes se tienen que enfrentar a una profesión dominada por los hombres.

Desde la formación académica, hasta en el campo laboral, ellas sufren varias situaciones incómodas, por el simple hecho de ser mujeres.

Y, para el género femenino que está ejerciendo la medicina, no es un secreto la discriminación que ocurre desde la formación académica, hasta su campo laboral, ya que los hombres tienen muchas más ventajas, por pertenecer al género dominante, desde puestos mejor pagados, hasta favoritismo para ocupar puestos directivos.

Agresiones, lenguaje inapropiado, limitaciones al área quirúrgica, mensajes subliminales y palabras insinuantes, son tan sólo algunas de las situaciones que viven las estudiantes y médicas en su día a día.

A continuación, te traemos los testimonios de dos profesionales de la salud que se han enfrentado a la discriminación. Situaciones que muchos de nosotros ni siquiera hubiéramos imaginado, ya que se trata de una de las carreras más respetadas dentro de la sociedad.

46% de los doctores en México, eran mujeres. (Créditos: Daniel Ojeda)

CARRERA DOMINADA POR LOS HOMBRES

La doctora María Briceño Suárez, dijo que en la carrera de medicina son las mujeres, más que los hombres, las que se quieren dedicar a esta profesión.

“Por ejemplo, hace cinco generaciones en medicina de la Universidad La Salle México, 60 por ciento eran estudiantes del género femenino. Hasta los profesores estaban asombrados y, en todo momento, decían de manera despectiva: ‘Esta carrera ya está llena de puras mujeres’”, relató la doctora Briceño Suárez.

Otro de los obstáculos a los que se tienen que enfrentar las universitarias de medicina, agregó la médica, es que, en la gran mayoría, hay muchos padres de familia que no apoyan a sus hijas para estudiar esta carrera.

“Por ejemplo, conozco a varias doctoras que cuentan cómo sus papás al momento de comunicarles su deseo de estudiar medicina les decían: ‘Eres niña, no creo que puedas con tanto, mejor estudia algo más fácil mientras te casas para que después te mantenga tu marido’. Afortunadamente, yo tuve la suerte de que mis padres no me dijeran este tipo de cosas y, al contrario, recibí todo su apoyo”, relató la doctora María.

60% del alumnado que termina sus estudios en medicina son mujeres. (Créditos: Daniel Ojeda)

Y algo más sorprendente que nos compartió la doctora, es que familiares y amigos hacen sus típicas preguntas, al momento de saber la decisión de ellas para estudiar esta profesión: ¿Estás segura de que quieres medicina? ¿No te quieres casar? ¿No quieres una familia? ¿A poco no quieres tener hijos?

“Conozco a muchas mujeres que estudiaron medicina y tienen familia, todo depende de cada quién, cómo lo manejan y cómo organizan su tiempo. Pero ¿por qué a ellos no les preguntan lo mismo, al decidir estudiar medicina?”, cuestionó la doctora.

MISÓGINOS QUE OBSTACULIZAN A LAS MUJERES

La médica Briceño Suárez, añadió, que cuando ella estudió la carrera de medicina tenía un profesor misógino, que daba la clase de Fisiología y sus ejemplos siempre eran con fotos de mujeres en trajes de baño, nada necesarias. Y otro maestro, que estaba en rotación en un hospital, decía: ‘A las mujeres les puede ir bien, sólo si están guapas’.

“También, otra mala experiencia que he vivido es que, ya ejerciendo la profesión en un hospital, los pacientes te dicen ‘señorita’. A lo que respondo ‘¡Soy doctora!’. Otro ejemplo, es que una vez llegó un otorrinolaringólogo al hospital y me dijo: ‘¡Oye tú señorita tráeme este material!’. Pero me pregunto, ¿cuál es la necesidad de menospreciar a las mujeres doctoras? Recuerdo que cuando estaba en el cuarto semestre de la carrera me fui a trabajar a un hospital público y me advirtieron que tuviera cuidado con los doctores y camilleros por hostigamiento”, enfatizó la doctora María.

“También, las mujeres nos enfrentamos al obstáculo de estar canalizadas a ciertas especialidades”, añadió Briceño Suárez, “por ejemplo, yo quería ser ortopedia en residencia, sin embargo, me insinuaron que ésta era sólo para los hombres; además, de urología y cirugía. Para las mujeres se puede estudiar dermatología y pediatría”.

20% de mujeres con profesión de medicina ocupan puestos de dirección.

(Créditos: Daniel Ojeda)

Por otra parte, la doctora Paulina Romero Luna, dijo que ella ha sufrido acoso por parte de médicos hombres, y hasta de pacientes.

“A veces si nos dan más oportunidades, pero a costa de ciertas actitudes. Por ejemplo, hay veces que los jefes cirujanos piden apoyo de una mujer doctora en la sala de operaciones, pero ya que estás ahí te llegas a sentir incómoda, por comentarios fuera de lugar, como ‘Te ves muy bonita, esa pijama quirúrgica se te ve muy bien’. Llega el punto que hasta tú misma comienzas a negarte para entrar a la sala quirurgica”, detalló la doctora Romero.

Por ello, añadió la profesional en medicina dejó de hacer ciertas actividades para evitar situaciones incómodas.

“Creo que la medicina es una profesión muy machista. Por ello, creo que es necesario que haya de verdad más igualdad de género”, puntualizó la doctora Paulina.

67% eran médicos generales, mientras 33% tenía alguna especialidad.

(Créditos: Daniel Ojeda)

LA REALIDAD

La formación profesional de las mujeres en la medicina está impregnada de múltiples agresiones y actos ofensivos.

ESPECIALIDADES SÓLO PARA ELLOS

Cirugía Ortopédica y Traumatología.

Cirugía General y del Aparato Digestivo.

Cardiología.

DESTINADAS A ELLAS

Pediatría.

Dermatología.

OBSTÁCULOS A LOS ELLAS SE ENFRENTAN

Discriminación de género.

Embarazo y familia.

Inequidad salarial.

Hostigamiento sexual.

LIMITACIONES

El papel de la mujer ha sido relegado a labores domésticas o de producción artesanal.

DESIGUALDAD DE GÉNERO EN CIFRAS

60% del alumnado que termina sus estudios en medicina son mujeres.

50% de la plantilla médica son mujeres.

20% de mujeres con profesión de medicina ocupan puestos de dirección.

30 años de que las mujeres llevan siendo un porcentaje importante en los estudios de Medicina.

40% de las mujeres representan el personal docente e investigador universitario en las áreas de conocimiento de Salud, pero en determinadas especialidades no llegan al 10%.

305 mil 418 médicos había en México en 2021.

67% eran médicos generales, mientras 33% tenía alguna especialidad.

46% de los doctores en México, eran mujeres.

PREGUNTAS CONSTANTES PARA ELLAS

¿Estás segura de que quieres medicina? ¿No te quieres casar? ¿No quieres una familia? ¿A poco no quieres tener hijos?

FUENTES: OMC / ENOE

PAL