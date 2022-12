VIDEO | El conmovedor momento en el que una reclusa sale de prisión tras 18 años y se reúne con su hija

Después de 18 años presa en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha, Reyna pasará de nuevo las fiestas decembrinas en compañía de su familia. Al no poseer la cantidad de 34 mil pesos, esta mujer no podía resarcir el daño por el delito que cometió, sin embargo, a través del apoyo del Gobierno de la Ciudad de México y la Junta de Asistencia Privada, salió dos años antes de cumplir su condena.

"Luché siempre para salir, hasta que logré algo, gracias a las personas que nos apoyaron. (Me siento muy) feliz, ya que está mi familia aquí, no me lo imaginaba que en esta fecha saliera yo", declaró Reyna.