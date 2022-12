Guerrero: padres desesperados por la desaparición de sus hijas, bloquean la Costera durante 5 horas

Leslie Berenice no ha regresado a su casa. Desde hace 15 días la joven salió a buscar trabajo. Alicia tampoco ha vuelto a su hogar. La última vez que la vieron fue el pasado 13 de diciembre al salir de una posada en Acapulco, Guerrero.

La desaparición de estas mujeres convocó a un bloqueo por 5 horas en Acapulco. Desde las 09:00 horas, hombres y mujeres cerraron la Costera a la altura de la Glorieta de La Diana, para demandar que continúen las búsquedas.

Leslie Berenice Palacios Pérez, es estudiante de derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG). La joven de 20 años de edad, también es madre de un pequeño. La madre de Leslie, Yessenia Pérez Villanueva reconoció que en la Fiscalía de Guerrero montaron un operativo de búsqueda en la unidad habitacional en El Coloso, donde fue vista por última vez su hija, pero solo un día y no encontraron nada. Señaló que les dijeron que los operativos se retomarán en enero, debido a que el personal salió de vacaciones.

“Yo no veo avances, solo veo que hacen papeleos y papeleos, pues dicen ellos que así llevan la investigación, pero yo no veo que mi hija esté aquí, no veo ni una pizca de nada para saber y llegar al paradero de mi hija”, reprochó la madre de Leslie.