Rafael Espino descarta una ruptura con Morena por su voto en contra el "Plan B"

El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a los legisladores que votaron a favor de la modificación de las leyes secundarias derivadas de la Ley Electoral en México para reunirse con ellos en Palacio Nacional. El morenista Rafael Espino de la Peña no fue uno de los invitados, razón por la cual fue contactado por José Luis Sánchez Macías para hablar al respecto en la señal de radio de El Heraldo Media Group.

El político aseguró que desde la semana pasada se dejó en claro que los morenistas que no apoyaron esta medida no estaban invitados a la reunión. Indicó que no cree que este encuentro sea para revisar el trabajo en la Cámara, sino que debe ser planteada para felicitar a los que votaron a favor.

Dijo que no toma esta situación como algo personal y además reiteró que no apoyó esta medida por los problemas de inconstitucionalidad que vio en el "Plan B".

"Estoy comprometido con los principios de la Cuarta Transformación", dijo.

El político fue de los que se opuso al plan. FOTO: Cuartoscuro

Aseguró que el no ser invitado a la reunión no es tomado por él como una ruptura con el partido y además continuará aportando a la transformación del país. Destacó que no se le ha criticado o se le ha cerrado el camino en el partido tras su decisión en la Cámara.

Agregó que el Instituto Nacional Electoral es un organismo autónomo que estaba siendo atacado de manera indebida por la reforma electoral, sobre todo con relación a la cuestión presupuestaria.

"Es mi opinión particular", dijo.

Dio a conocer que recibió invitaciones de otros grupos parlamentarios para sumarse a sus filas, pero que rechazó esta posibilidad debido a que tiene un compromiso con el Movimiento de Regeneración Nacional.

