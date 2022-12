A días de sus XV años, Fátima salió a una pastorela y fue secuestrada: dejaron su ropa afuera de su casa

La adolescente Fátima Cristal González Patlas, de 14 años, desapareció el pasado 9 de diciembre después de haber asistido a una pastorela, durante estas fiestas decembrinas; sin embargo, las autoridades aún no tienen indicios de su paradero y por ello sus familiares amagan con hacer justicia por su propia mano.

En conferencia de prensa, realizada en Xalapa, Guadalupe Rubí Romero González, tía de la menor, denunció que hace unos días le dejaron una prenda de Fátima afuera de su domicilio y que ha sido víctima de dos intentos de extorsión. Incluso, la mujer estaba dispuesta a dar su vida por la de su sobrina y hacer el intercambio con los delincuentes que aseguraron tener secuestrada a la joven.

“Me hicieron dos extorsiones, pero eran puras extorsiones, se comprobó que los números son extorsionadores. En la desesperación me pidieron mi vida a cambio de la de mi niña, yo pensé en hacer el intercambio, tengo 39 años, ya tengo una semilla aquí a mi lado (su hijo) y por él tengo miedo. En su momento por mi desesperación, dije: doy una vida por otra vida, pero sé que probablemente me iban a llevar a mi también y a la niña no la iban a entregar. Ese fue el día en que nos fueron a dejar una prenda de mi niña”, refirió.

La familia de Fátima denunció que hace unos días dejaron una prenda de la niña afuera de su domicilio

Desaparición de Fátima

La niña fue vista por última vez en el parque del municipio de Villa Aldama, ubicado a 47 kilómetros de la ciudad de Xalapa, la capital de Veracruz. Guadalupe recordó que se perdió toda comunicación con Fátima alrededor de las tres y media de la tarde de aquel viernes, cuando la adolescente se encontraba a solo dos cuadras de su domicilio.

Ella estaba por cumplir 15 años el próximo 16 de enero y su familia planeaba organizarle una pequeña fiesta para celebrar la fecha importante; sin embargo, ahora la buscan por todos lados para que aparezca con vida.

“Estábamos pensando en hacerle un convivio por sus 15 años y ahora estamos buscándola”, expresó la tía con lágrimas en el rostro.

Crece desaparición de mujeres

La familia comenzó a investigar por su cuenta y detectó que han sido constantes las desapariciones de mujeres y niñas en diversas localidades de la región que comprende el Valle de Perote.

“Dios mío, esto se trata de una red de trata de blancas. Las autoridades locales nos dicen que eso no llega allá, que no tienen más indicios. Antier trataron de llevarse una niña en la colonia Libertad y localidad de Juan Marcos. A través de esta pérdida de mi familia me vengo a enterar que en los municipios aledaños: Villa Aldama, Altotonga, colonia Libertad, Perote es un punto rojo. Esos grupos delictivos se están acercando a esas localidades que son pueblos sin ley”, añadió Guadalupe Rubí.

La familia exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Verónica Hernández Giadáns, que se lleven a cabo las debidas investigaciones para la localización de Fátima Cristal González Patlas.

