Alerta en Tamaulipas: desaparecen cuatro mujeres en menos de una semana

La colectiva feminista Mujer Manglar exigió a la Fiscalía General de Justicia en Tamaulipas hacer todo lo necesario para dar con el paradero de las cuatro mujeres que han sido reportadas como desaparecidas el pasado viernes en la zona sur.

Martha de la Cruz, aseguró que hay dos familias que están desesperadas, por lo que urgen a las autoridades no escatimar recursos para actuar y traerlas de regreso a casa.

Comentó que en Tamaulipas no se puede tener una sociedad indolente y una fiscalía omisa "exigimos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Irving Barrios, que sean regresadas sanas y salvas. No olvidamos que esta Fiscalía Feminicida ha sido perversamente omisa para investigar desapariciones y denuncias por violencia contra las mujeres, no queremos una asesinada más ni una familia más buscando a sus desaparecidas".

Asimismo la colectiva feminista exigió al gobernador Américo Villarreal se pronuncia al respecto, brinde solidaridad a las familias de Cynthia y Yazmín, y de instrucciones de que no se escatime en su búsqueda.

Yazmín lleva 4 días desaparecida, salió de su casa en la tarde y su familia no volvió a saber de ella Foto: Especial

"Tamaulipas debe dejar de ser una gran fosa, las mujeres, las niñas y todas las personas debemos estar seguras tanto en casa como en las calles" declaró Martha de la Cruz.

Cynthia Castellanos desapareció tras salir de la Beneficencia Española en Tampico, tiene un bebé de 2 años Foto: Especial

El caso más extraño es el de la trabajadora de la Salud, que salió de su centro laboral ubicado en la Avenida Hidalgo y abordó un taxi, para después desaparecer. Además de estas dos chicas, hay otra adolescente y una señora de 49 años de edad que están siendo reportadas como desaparecidas.

Una trabajadora de Salud salió de su centro de trabajo, abordó un taxi y no llegó a su casa Foto: Especial

Hace unos días, una mujer también fue reportada como desaparecida en la ciudad de Altamira, su cuerpo fue localizado en una brecha con huellas de violencia; el presunto culpable ya se encuentra vinculado a proceso.

SEGUIR LEYENDO:

Américo Villarreal: para reducir la desigualdad, es necesario mejorar la educación

Tamaulipas: detectan irregularidades por más de 32 mdp en la Sedeco

Feminicidios en Escobedo: desaparecen dos mujeres en la misma colonia, una de ellas embarazada de 8 meses

DME