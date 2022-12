Xochimilco: alcalde denuncia infiltrados en protestas y llama al diálogo

José Carlos Acosta Ruiz, alcalde de Xochimilco en la Ciudad de México asegura que hay infiltrados en las manifestaciones violentas que se han detonado en las últimas horas en San Gregorio Atlapulco, además aclaró que lo que se realiza son obras de introducción de agua, drenaje y mejoramientos.

“Lo que nosotros vimos es que varios de los que se enfrentaban a decir de la misma comunidad no son de ahí, no es gente del pueblo, no es gente del lugar, y tampoco pues ni siquiera están involucrados en estos temas” declaró José Carlos Acosta.