"Tu celular o te pico": un niño de 8 años asalta a sus vecinos en Toluca

La violencia que existe en el país salpica a todos, incluso a los niños y no solamente como víctimas, en algunos casos incluso como delincuentes, como un caso denunciado en Toluca, Estado de México, donde un menor de ocho años ha sembrado terror entre los vecinos y locatarios del Mercado 16 de Septiembre, pues los asalta constantemente, cuchillo en mano va despojándolos principalmente de sus teléfonos móviles bajo la amenaza de: “dame tu celular o te pico”, por lo que le entregan sus pertenencias, aunque algunas veces también les roba dinero.

Uno de sus ataques fue captado en video por una de sus víctimas, un transeúnte que decidió compartir lo sucedido en redes sociales. En la grabación se escucha al menor, que va a bordo de una bicicleta, diciendo: “dame tu celular”, a lo que el hombre le responde que para qué, el niño sigue insistiendo y la víctima le dice que no lo conoce ni nada, la respuesta es: “como no güey, yo vivo por donde tú vives”, y continúa el asalto, el agresor dice algunas groserías y desesperado ya amenaza: “o me lo das o te pico”.

El hombre no deja de caminar ni el niño de pedalear, insistiendo con malas palabras que le entregue el celular, la víctima le pregunta que con qué lo va a picar y el joven asaltante le dice que con el cuchillo que trae. “Dámelo c*lero, o me lo das o te vas a la v*rg@”, insiste el ladrón, pero quien graba se resiste y le dice que tiene dos opciones quedárselo o quedárselo, sin embargo, el menor también insiste y dice: “ya dámelo o te pico a la v#rg@”. Justo con esa amenaza termina la grabación.

A bordo de una bicicleta intentó asaltar a su víctima. Foto: Pixabay.

De acuerdo a El Universal, algunos locatarios del Mercado 16 de septiembre, aseguran que la situación es constante y que el niño roba seguido en el sitio. Afirman que han buscado a los padres del menor, incluso una habló con la abuela, pero no hizo nada al respecto.

Se quejan de que al ser menor de edad es inimputable, pero saben que es un peligro a pesar de su corta edad, pues creen que en algún momento sí podría cumplir su amenaza y “picar” a alguien, por lo que buscan que la situación no escale a esos niveles.

Inseguridad en Toluca

La capital del Estado de México, Toluca, tiene varios puntos rojos donde se cometen diversos delitos, entre los que están robo a transeúnte, a casa habitación, asaltos, entre otros.

Uno de los lugares más marcados por la inseguridad es la zona terminal, donde convergen las colonia Valle Verde y Las Américas, la cual es cercana al mercado Benito Juárez y el comercio informal. Allí pululan los carteristas, roba celulares y el robo contra el transporte.

El segundo foco rojo es la colonia Santa Clara y la zona del Mercado 16 de Septiembre, donde inician los barrios tradicionales. En dichas zonas operan grupos dedicados al robo de celulares, ya sea a pie o en motocicleta.

También los “cristalazos” son comunes, estos se realizan a cualquier hora. Donde se cometen el 50% de los delitos es en el triángulo territorial que comprende la zona del Centro Histórico, las delegaciones que se ubican a lo largo de la vialidad José López Portillo en la zona norte y el perímetro de la terminal.

¿Dónde está el Mercado 16 de Septiembre?

