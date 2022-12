Hoy no circula sabatino 17 de diciembre: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex?

Entramos de lleno al antepenúltimo fin de semana del año, sin embargo el programa Hoy No Circula se activará en su formato sabatino para este 17 de diciembre. Su vigencia será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, de acuerdo con disposiciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas se discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este sábado 17 de diciembre?

Los autos que no podrán circular este sábado 17 de diciembre son los que porten holograma de verificación 1, cuya terminación de placa sea en número Impar (1, 3, 5, 7 y 9). Tampoco podrán transitar por las calles de la Zona Metropolitana del Valle de México, los vehículos con holograma de verificación 2, sin importar la terminación numérica de su placa.

De acuerdo con la CAMe, los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados, sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. Si estás en este caso, tu auto no podrá circular este sábado 17 de diciembre.

Imagen: Sedema

¿Qué autos sí pueden circular este sábado 17 de diciembre?

Los autos que sí podrán circular este sábado son los vehículos particulares con holograma cero, doble cero, eléctricos e híbridos pueden transitar sin restricción. También los que porten holograma de verificación 1, cuya terminación de placa sea en número creo y par (0, 2, 4, 6 y 8). De igual forma lo pueden hacer los autos que porten placas de vehículo antiguo o clásico, tractores, maquinarías para construcción y minería pueden circular este día.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

¿Qué sanciones aplica en caso de respetar el Hoy No Circula?

De acuerdo con la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y su Reglamento en Materia de Verificación Vehicular, la sanción por circular el día que no te corresponda es de 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Su valor diario es de 96.22 pesos de acuerdo con el INEGI. La multa por violar el programa Hoy No Circula sería de 1,924.40 pesos y los encargados de hacer las sanciones son Unidades de Vigilancia Ambiental.

