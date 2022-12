Hoy no circula 16 de diciembre: qué autos descansan este viernes en la CDMX y Edomex

Iniciamos la última quincena de este año y nos preparamos a recibir el 2023, pero el programa Hoy No Circula implementará sin variaciones para este viernes 16 de diciembre en la Ciudad y Estado de México. De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Su horario de aplicación será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este viernes 16 de diciembre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 9 y 0 en su placa o engomado azul. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Imagen: CAMe

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas, que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México o que no porten el holograma de verificación, la dependencia establece que su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 9 y 0 no circula este viernes 16 de diciembre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

SSC ha chatarrizado más de mil 700 vehículos abandonados en CDMX

En la Ciudad de México, durante el 2022, se han compactado mil 710 vehículos como parte del “Programa de Chatarrización”; dicha iniciativa tiene como objetivo retirar carros que lleven mucho tiempo estacionados en las calles de la capital, los cuales pueden generar fauna nociva, contaminación o incluso, volverse un escondite de criminales, lo que podría causar daño a la sociedad.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, este año se compactó una ambulancia irregular en calidad de abandono, que se encontraba en el depósito vehicular Anexo Santa Cruz Meyehualco, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

