Hoy no circula 15 de diciembre: qué autos descansan este jueves en la CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula se implementará sin variaciones para este jueves 15 de diciembre en la Ciudad y Estado de México. De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Su horario de aplicación será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este jueves 15 de diciembre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 1 y 2 en su placa o engomado verde. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas, que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México o que no porten el holograma de verificación, la dependencia establece que su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 1 y 2 no circula este jueves 15 de diciembre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Centro Histórico cumple 35 años como Patrimonio Cultural de la Humanidad

El gobierno de la Ciudad de México, al mando de Claudia Sheinbaum, informó que celebrará los 35 años de la declaratoria del Centro Histórico como Patrimonio Cultural de la Humanidad, emitida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con el Plan Integral de Manejo 2023–2028, que a partir del 1 de enero se pondrá en marcha para atender la zona patrimonial.

El anuncio fue dado por el secretario de Gobierno, Martí Batres, quien aseveró que "estamos muy cerquita del 1 de enero, día en el que comenzará un plan que se ha trabajado con el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC), que será de 5 años, hasta el 31 de diciembre de 2028”, y cuyo objetivo es guiar las políticas públicas de dicha zona patrimonial para garantizar su conservación.

