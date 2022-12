Congreso de la CDMX: aprueban en comisiones Paquete Económico 2023

Las Comisiones Unidas de Presupuesto y Hacienda del Congreso de la Ciudad de México aprobaron el Paquete Económico 2023, que incluye el Código Fiscal, Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos.

Estos documentos no contienen cambios significativos, salvo un incremento al presupuesto del órgano legislativo y la condonación total del pago de predial y suministro de agua para los afectados por la ampliación de la Línea 12 del Metro.

Por lo que, se prevé que pasadas las 18:00 horas, en sesión ordinaria, se comience la discusión y análisis de los mismos para cumplir con la fecha límite de aprobación que marca la ley que es el 15 de diciembre.

"Constituye una prueba fundamental para tirar, por la vía legal, los instrumentos legislativos" Foto: Especial

Durante la discusión, el integrante del PAN, Ricardo Rubio acusó que, previo a que se pusiera sobre la mesa el dictamen de presupuesto de egresos, sus compañeros ya habían firmado su aval al mismo, lo que consideró “una grave y muy delicada anomalía al proceso de aprobación del paquete económico”

“Esto constituye una prueba fundamental para tirar, por la vía legal, los instrumentos legislativos que se aprueben en esta sesión”, destacó.

Incluso, señaló que quienes ya habían firmado fueron los diputados: del PRD, Víctor Hugo Lobo y Polimnia Romana Sierra Bárcena; Mujeres Demócratas, Elizabeth Mateos y Xóchitl Bravo; del Verde, Jesús Sesma; de Morena, Carlos Hernández Mirón, Fernando Mercado, Martha Ávila, Temístocles Villanueva; y del PRI, Mónica Fernández.

Ante este escenario, la presidenta de la comisión de Presupuesto, Valentina Batres pregunto a los diputados: ¿alguien ha firmado algo que no quería?.

Por su parte, el coordinador del PRD, Víctor Hugo Lobo señaló que esta es una práctica parlamentaria usual de los legisladores, siempre y cuando, tengan claro el sentido de su voto.

Asimismo, la coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, Elizabeth Mateos rechazó lo dicho por Rubio y le pidió a él y al resto de los panistas “mesura”, además dejo claro que lo único que buscan es provocar.

“Plantean un circo y provocar, no creo que sea necesario, y no es la mejor estrategia porque es el presupuesto de la gente, de las alcaldías, de las obras, transporte público y la política social de la capital y los capitalinos”, sentenció.

Aprueban más recursos para el Congreso CDMX

Batres Guadarrama informó que se logró que el Congreso capitalino tuviera un presupuesto para el próximo apergamino: horizontal: 2o de mil 650 millones de pesos, es decir, 150 millones más de lo que la Secretaría de Finanzas capitalinas había presupuestado para este órgano legislativo.

“Mil 650 millones de pesos para esta soberanía como consecuencia de la solicitud realizada por diversas personas integrantes de la JUCOPO con cargo al pago de emisiones de Certificados Bursátiles”, explicó.

Con esta acción, la diputada, Elizabeth Mateos, quien había anunciado que tenía diferencias con el paquete económico en este rubro, se mostró conforme con este aumento y rectificó que votará a favor en el pleno.

“Si bien no podemos caer en los excesos en los que se estuvo en legislaturas pasadas, me parece que el presupuesto que estoy viendo ahora, diferente al primero que se presentó, es un presupuesto racional, no excedido, tal vez no sea el presupuesto ideal, pero sí el suficiente para cumplir con los compromisos y el funcionamiento del Congreso y por supuesto estaremos votando a favor”, puntualizó.

Reiteró que el gasto neto total estimado del sector público de la Ciudad de México asciende a la cantidad de 248 mil 415 millones de pesos que, en términos nominales, representa un incremento del 6.2 por ciento con respecto al aprobado para 2022.

Añadió que se divide de la siguiente forma: 68 mil 619 millones de pesos para las dependencias y 17 mil 245 millones para los órganos desconcentrados; 45 mil 658 millones de pesos para las alcaldías; 63 mil 733 millones de pesos para las entidades; 8 mil 777 millones de pesos para los órganos de gobierno, y 12 mil 306 millones de pesos para los organismos autónomos.

Van por condonación total de agua y predial para afectados por ampliación de la L12

En el Código Fiscal, el único cambio que se dio es que, a más tardar el 31 de enero de 2023, la persona titular de la Jefatura de Gobierno emitirá una resolución de carácter general por el cual se condonará totalmente el pago del impuesto predial y del suministro del agua, de ejercicio fiscal 2017 a la fecha, a favor de las personas con inmuebles afectados por la Línea 12 del Metro.

Las colonias beneficiadas serán: Primera Victoria, Minas de Cristo y Cove, de la alcaldía Álvaro Obregón.

