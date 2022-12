Kenia López Rabadán sobre la reforma electoral: “Vamos a dar un debate abierto, franco, claro”

Kenia López Rabadán, senadora por el Partido Acción Nacional, habló sobre el debate que habrá en el recinto legislativo al que pertenece sobre las reformas a las leyes secundarias en materia electoral, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy vamos a dar un debate abierto, franco, claro”, expresó en conferencia de prensa, en relación al rechazo de la minuta por parte de su grupo parlamentario, así como de otros partidos de la oposición a Morena.

A su vez, rechazó las dificultades que tuvieron para que ingresaran representantes de organizaciones y activistas en contra de las modificaciones. “No puede ser que entren a este espacio deliberativo y plural a jalones, a empujones, con una violencia que no se merece ningún mexicano”, apuntó.

“Es evidente que no puede el Senado de la República cerrarse a la ciudadanía. Es evidente que no son en Morena dueños del Senado, que este es un espacio plural y que sabemos que tienen los votos para destruir, porque para eso han ocupado su mayoría, para destruir, no para construir, no para transformar, sino para destruir”, agregó.

A su vez, su compañera de bancada, Xóchitl Gálvez Ruiz, lamentó que el recinto legislativo estuviera resguardado por elementos de seguridad pública. “Me ardió la sangre cuando vi que no dejaban entrar a los ciudadanos al Senado, ¿no se llenaba la boca Morena de decir que esta era la casa del pueblo?, ¿no se llenaba la boca diciendo que ellos eran diferentes?, pues no son diferentes, no son iguales, son peores”, manifestó.

La legisladora blanquiazul advirtió que la lucha será larga y aseguró tener formación ideológica del líder ruso León Trotski. Yo vengo del trotskismo y vaya que me formó el trotskismo a ser entrona, a ser brava y a defender, porque tenemos que defender a la democracia de esta bola de ineptos y corruptos”, finalizó.

