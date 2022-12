Hoy no circula 14 de diciembre: qué autos descansan este miércoles en la CDMX y Edomex

Llegamos a la mitad del último mes del año, prácticamente estamos en la última quincena del año, sin embargo el programa Hoy No Circula se implementará sin variaciones para este miércoles 14 de diciembre en la Ciudad y Estado de México. De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Su horario de aplicación será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este miércoles 14 de diciembre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 3 y 4 en su placa o engomado rojo. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas, que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México o que no porten el holograma de verificación, la dependencia establece que su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 1 y 2 no circula este miércoles 14 de diciembre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Arranca el operativo “Cero pirotecnia” en las estaciones del Metro

A partir de este martes 13 de diciembre, en la Ciudad de México dio inicio el operativo “Cero Pirotecnia” en el Metro de la capital, el cual tiene como objetivo inhibir el ingreso, traslado y venta de materiales pirotécnicos en el sistema de este transporte colectivo. Por ello, personal autorizado revisará mochilas y bultos voluminosos, además de realizar recorridos de vigilancia en pasillos, andenes y al interior de los trenes.

Las autoridades de Protección Civil llevarán a cabo el operativo en las estaciones que anualmente han sido detectadas como puntos de traslado de pirotecnia durante las celebraciones de la temporada, como: Pino Suárez de la Línea 2; Zócalo, Allende, Bellas Artes, Candelaria, Jamaica, además de las terminales Cuatro Caminos e Indios Verdes, estaciones donde estará más presente el operativo.

