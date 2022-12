Jalisco "obliga" a usuarios de transporte público a pagar con tarjetas para que no reclamen por el cambio

Debido a que la tarifa actual de transporte público es de 9.50 pesos, lo usuarios padecen el no regresarles los 50 centavos restantes, quedando en 10 pesos, sin embargo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, ha dicho que con el nuevo modelo de transporte, los usuarios deben adherirse al sistema de pago electrónico a través de una tarjeta de recarga denominada Mi Movilidad para que de esta manera solo se cobren los 9.50 pesos.

Este lunes, en el marco de la entrega de nuevas unidades a concesionarios de transporte público, reiteró el llamado para que se utilice este sistema y Alfaro Ramírez recordó que la tarifa de pasaje se va a mantener en 9.50 pesos hasta el 2024, luego de que la medida se aprobó por el Legislativo y aunque mencionó el porcentaje de usuarios que ya utilizan las tarjetas electrónicas es del 55 por ciento, se espera que en enero se alcance el 60 por ciento porque dijo, así “no hay justificación” para reclamar que no se entrega cambio a los usuarios.

“Queremos llegar al cien por ciento porque tenemos que explicarle a la gente que este modelo es mucho más cómodo, no tiene costo, puedes cargar tu tarjeta con distintas modalidades, se han encontrado distintos mecanismos ya para facilitarle el acceso a este servicio a los ciudadanos, pero con este te evitas el problema del cambio, ya no hay justificación para decir que no me dieron el cambio, llegas con esto y pagar lo que es la tarifa de 9.50. Este servicio existe en todas nuestras unidades”.