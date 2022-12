Arriban primeros pelícanos blancos americanos al Bosque de San Juan de Aragón

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, busca conservar los diferentes ecosistemas que se encuentran en la capital, incluyendo las áreas verdes y otros espacios habilitados para que las aves migratorias que llegan a los bosques y lagos durante distintas estaciones del año.

A través de un comunicado, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) informó que pelícanos blancos americanos comenzaron a llegar al Bosque de San Juan de Aragón, en la Ciudad de México, ya que sus lagos y humedales del bosque son elegidos por las aves para vivir durante cinco meses (de noviembre a abril del siguiente año).

De acuerdo con la Sedema, los pelícanos blancos americanos vuelan más de 4 mil kilómetros con la finalidad de encontrar lugares como la Ciudad de México, ideales para sobrevivir al invierno. Dichas aves son originarias de Canadá y Estados Unidos, pero migran cada año para evitar el frío extremo.

Aves migratorias en CDMX

Al respecto, la encargada de Monitoreo de Fauna en el Bosque de San Juan de Aragón, Miriam Vargas, explicó que "empiezan a migrar en busca de alimento hacia las partes más cálidas, hacia el sur, que va desde México hasta Centroamérica en algunos casos. Estas aves arriban a la Ciudad de México buscando alimento, refugio y las condiciones adecuadas para pasar el invierno”.

Desde mediados de noviembre de este año llegaron los primeros pelícanos y hasta el día de hoy, se contabilizan 50 ejemplares, calculando que entre diciembre de 2022 y enero del 2023 lleguen la mayoría de pelícanos, sumando un total de 400 aves que se establecerán en la Ciudad de México.

Los expertos de San Juan de Aragón trabajarán en un monitoreo para conocer el comportamiento y alimentación de las aves que lleguen a la CDMX. Además, se observará si dentro de los tipos de aves si hay pelícanos con anillos de identificación en sus patas, los cuales han sido colocados en sus lugares de origen para estudiar sus movimientos migratorios.

Miriam Vargas, destacó que los trabajos de investigación permitieron identificar a pelícanos que han volado 4 mil 300 kilómetros desde la provincia canadiense de Saskatchewan hasta el Bosque de Aragón, y hay otras parvadas identificadas que vienen de Utah, Estados Unidos.

“Aquí se hace un trabajo de conservación mediante la atención que le damos a los dos humedales y al agua del lago, eso nos proporciona un ambiente adecuado para ellas, trabajamos todo el año para que, en tiempo de migración, el lugar cuente con las condiciones necesarias para que las aves puedan llegar y encontrar lo que necesitan, básicamente refugio y alimentación”, señaló Armando Amín Eldin, coordinador técnico de los Humedales y Lago del Bosque de San Juan de Aragón.

Las autoridades del Bosque de Aragón hicieron un llamado a las y los capitalinos para que visiten a los pelícanos bajo el lema “observa, disfruta y conserva”. Además, recomiendan no alimentarlos, no arrojarles objetos, no tirar basura y evitar que los animales de compañía entren al lago.

Finalmente, señalaron que el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, trabaja en conjunto con la Sedema para conservar en buenas condiciones todos los bosques y lagos de la ciudad.

