12 mil personas asistieron a concierto navideño en el Zócalo de la CDMX

La Secretaría de Cultura informó que 12 mil personas disfrutaron de conciertos navideños con música clásica y melodías del cancionero popular mexicano, a través de los Coros y Orquesta Monumental integrados por músicos de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), las Fábricas de Artes y Oficios (FAROS) y el Centro Cultural Ollin Yoliztli (CCOY) en el Zócalo capitalino.

Estas actividades se insertaron en el marco del Festival de Arte y Saberes Comunitarios promovido por el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Cultura, el cual se realiza desde el pasado 9 y hasta el 17 de este mes en diferentes puntos de la ciudad. En este contexto, la Secretaría señaló que la jefa de Gobierno había instruido el impulso a estos proyectos de desarrollo artístico gratuito.

Durante la velada del domingo, más de 900 usuarios de dichos espacios culturales, de entre 6 y 65 años de edad, fueron los encargados de realizar un emotivo concierto navideño en la Plaza de la Constitución, con el que se mostraron los resultados del Sistema de Educación Artística del gobierno capitalino, mediante la presentación de la Orquesta Filarmónica Juvenil de la Ciudad de México “Armando Zayas” y el Coro y la Orquesta Monumental de los PILARES.

Festival de Arte y Saberes Comunitarios

Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura, se presentó el domingo 11 de diciembre para presenciar las actividades y dar un mensaje sobre la importancia de estos eventos realizados desde programas sociales y para beneficio de las y los capitalinos.

"La Jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, les envía un cordial y afectuoso saludo para compartirles que la Secretaría de Cultura capitalina tiene a cargo el Sistema de Educación Artística de la ciudad, formal y no formal, accesible a través de los PILARES, FAROS y la Ollin", apuntó.

La funcionara precisó que esta oferta es gracias al trabajo de los centros artísticos impulsados por la mandataria capitalina en las 16 alcaldías de la ciudad.

Por su parte Cadena Amador, directora General de Vinculación Cultural Comunitaria, destacó la inversión realizada por Claudia Sheinbaum "para la infraestructura cultural, deportiva, educativa y social con la creación de PILARES ubicados en las zonas de mayor necesidad que atienden diariamente a más de 200 mil usuarios.

La Orquesta Filarmónica Juvenil de la Ciudad de México “Armando Zayas” y el Coro y la Orquesta Monumental de los PILARES deleitaron al público con diferentes canciones como el villancico inglés "We wish you a Merry Christmas" y el himno portugués "Adeste Fideles", de John Reading, seguido de "Joy to the world" de Lowell Mason y "Noche de paz" de Franz Grübe.

