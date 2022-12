El volcán Popocatépetl libera fumarola por sismo de 6.0 en Guerrero | VIDEO

La mañana de este domingo 11 de diciembre, un sismo de magnitud 6 con epicentro en Guerrero sacudió gran parte de la zona centro del país y de forma paralela a este movimiento telúrico se registró actividad volcánica en el Popocatépetl, por lo que a continuación te contamos que es lo que dicen las autoridades sobre la relación que existe entre ambos fenómenos naturales.

El sismo de magnitud 6 de este domingo 11 de diciembre con epicentro en Tecpan, Guerrero fue reportado por el Servicio Sismológico Nacional exactamente a los 8:31 horas y minutos más tarde, a las 8:36, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), registró una pequeña fumarola en el Volcán Popocatépetl, sin embargo, en su comunicado no se especificó qué tanto influyó el movimiento sísmico para esta ligera actividad volcánica.

Cabe mencionar, que esta no fue la única actividad de “Doy Goyo” durante el día, pues según se informó en un comunicado de la Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), en las últimas 24 horas se han registrado un total de 152 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicas y pequeñas cantidades de ceniza, además, también se tiene el reporte de 204 minutos de tremor de baja amplitud y alta frecuencia.

Ante esta situación, se informó que el semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl se encuentra en color Amarillo-Fase 2, por lo que se reitera enfáticamente la recomendación de no ascender al cráter del volcán pues existe la posibilidad de que ocurran explosiones que impliquen la emisión de fragmentos incandescentes.

El popocatépetl tuvo una ligera actividad tras el sismo demagnitud 6 de este 11 de diciembre. Foto: Cenapred

Por ahora, no se reportan ningún tipo de daño ocasionado por la ligera actividad volcánica del Popocatépetl, sin embargo, se mencionó que existe la posibilidad de que se genere caída de ceniza en zonas aledañas al volcán, por lo que recomiendan tomar ciertas medidas, como cubrir nariz y boca con pañuelo y cubrebocas, proteger los ojos y la garganta, así como cerrar ventanas y puertas y en general evitar permanecer en exteriores por lapsos prolongados.

Para finalizar su comunicado, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) pidió a la población no hacer caso a rumores que circulen en redes sociales y por ello pidieron a la población informarse a través de canales oficiales para poder actuar de la manera correcta en caso de cualquier eventualidad volcánica o de cualquier otra índole natural.

Sismo no genera daños

Por otra parte, el propio presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que luego de haber recibido todos los reportes sobre el sismo de magnitud 6 con epicentro en Tecpan, Guerrero, no se reportó ninguna perdida humana o material en los estados donde se percibió el movimiento sísmico.

Asimismo, la Secretaría de Mariana (SEMAR) descartó la activación de la alerta de tsunami pues no se detectaron variaciones en el nivel del mar tras el sismo de este domingo 11 de diciembre, por lo que no hubo restricciones a la actividad marítima y también aseguraron que no hay ningún tipo de peligro para la ciudadanía.

