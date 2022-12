La prohibición del glifosfato no se hará sin una alternativa del Conacyt

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves que el uso del glifosato en la agroindustria no será prohibido en México sin que antes el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) dé una opción de herbicida, aun cuando un decreto presidencial establece su eliminación total para el 31 de enero del 2024.

La declaración del mandatario federal se dio al ser cuestionado en la conferencia mañanera sobre la decisión del Senado de la República de aplazar la discusión para prohibir el herbicida.

“Lo del glifosato, no queremos que se prohíba y que no haya una opción, una alternativa, porque quienes defienden lo del glifosato sostienen que en el mundo no hay todavía algo que lo sustituya, desde luego que no sea dañino, entonces, se está haciendo un análisis. Se sabe, y es cierto lo que sostienes, que hace daño a la salud, eso se sabe, pero no hay cómo sustituirlo y estamos hablando de la producción de alimentos”, dijo.

El mandatario aseguró que se busca proteger al sector. FOTO: Presidencia.

El 31 de diciembre del 2020, López Obrador emitió un decreto que establece que gradualmente debe irse sustituyendo en México “el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia química denominada glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro país que lo contienen”, hasta llegar a la sustitución sustitución total el 31 de enero del 2024.

En la mañanera de este jueves, López Obrador recordó dicho decreto, pero dijo que antes el Conacyt debe emitir una alternativa.

“Emití un decreto para evitar el volumen utilizado, y eso se está cumpliendo, y el propósito es que cada año se vaya limitando más en tanto Conacyt nos da una opinión sobre qué químico utilizar que no sea dañino o qué prácticas orgánicas se aplican porque es el remedio y el trapito, o sea se necesita una opción, una alternativa, sí es mucho el daño a la salud y no encontramos opciones, alternativas, pues se prohíbe, pero estamos en eso, estamos buscando opciones desde herbicidas, vamos a decir, no químicos, hasta el uso del machete y de la tarpala para limpiar hierba, en vez de desaparecerla con bombas de aspersión, estamos en eso, ya vamos a dar una respuesta”, dijo.

Sigue leyendo:

López Obrador confiesa estar enfermo de gripe, cuál es el estado de salud del presidente

AMLO: los conservadores se quedarán con el INE, pero no tienen al pueblo