Hoy No Circula: Autos que no circulan el 1 de diciembre 2022 en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) determina que el programa Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los 18 municipios del Estado de México, en un horario de 5:00 a 22:00 horas de lunes a sábado, y detalla que los autos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, así como autos con holograma 1 y 2, no podrán circular durante este jueves 1 de diciembre del 2022.

No olvides que el programa Hoy No Circula no se aplica únicamente en calles de la Ciudad de México. También afecta a los conductores que circulan en las entidades de la Megalópolis, como son: Estado de México, Puebla e Hidalgo. Y es importante recordar al lector que los coches con holograma 0 y 00, y carros eléctricos e híbridos, pueden andar libremente por las calles todos los días y son exentos de las reglas establecidas por la Came en el programa Hoy No Circula.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula

Atizapán de Zaragoza.

Ixtapaluca.

Coacalco de Berriozábal.

La Paz.

Cuautitlán.

Naucalpan de Juárez.

Cuautitlán Izcalli.

Nezahualcóyotl.

Chalco.

Nicolás Romero.

Chimalhuacán.

Tecámac.

Chicoloapan.

Tlalnepantla de Baz.

Ecatepec de Morelos.

Tultitlán.

Huixquilucan.

Valle de Chalco.

En 2021 murieron más de 13 mil 500 personas en accidentes de tránsito

De enero a noviembre de 2021 más de 13 mil 500 personas perdieron la vida y casi 36 mil resultaron lesionadas en accidentes de tránsito en México. En ambos casos se trata de cifras récord. En promedio, cada 24 horas, al menos 40 personas pierden la vida atropelladas o en percances vehiculares en las calles del país. En un periodo de solo siete años los decesos como resultado de estos hechos de tránsito se han disparado más del 30 por ciento. El actual nivel de decesos incluso supera al que se registraba antes de la desmovilización por la pandemia sanitaria. En 27 de los 32 estados las muertes crecieron en el último año.

Los datos oficiales actualizados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) arrojan que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2021 un total de 13 mil 512 personas perdieron la vida en hechos de tránsito en el país. Un promedio de entre 40 y 41 nuevos casos que ocurren a diario.

Se trata de la cifra más alta de muertes al menos desde 2015 cuando el SESNSP comenzó a reportar el número de víctimas de estos hechos. En aquel año se registraron, en el mismo periodo de enero a noviembre, 10 mil 256 víctimas. Para 2016 la cifra se mantuvo relativamente estable al llegar a 10 mil 498; en 2017 hubo un crecimiento para llegar a los 11 mil 92 casos; y en 2018 se agudizó el incremento para cerrar con 12 mil 115 decesos.

