López Obrador se negó a comprar maíz amarillo a EU: "No nos van a enfermar”

El presiente Andrés Manuel López Obrador reveló que durante su visita en Washington, en julio pasado, rechazó la oferta de Estados Unidos de que el gobierno de México le compre maíz amarillo para el consumo de la población porque, justificó, es fabricado con transgénicos y se expone la salud pública. Durante su conferencia matutina de este miércoles el mandatario dijo que la población de ningún país debe “resignarse a decir ’ni modo, puede producir cáncer, pero necesitamos comer’”.

Explicó que hay una supuesta amenaza por parte de un senador republicano para que México compre este alimento, pero dijo que no se dejará intimidar ante este rumor debido a que la República es un territorio soberano y libre.

"Y no por vender el maíz amarillo nos van a enfermar y vamos a hacer a un lado maíces nativos si de México es el maíz, esa planta bendita, pues tenemos que cuidar las variedad nativas y no irnos sólo por la rentabilidad”, expuso.

Rechaza lo transgénico

De acuerdo con el mandatario, el principal motivo por el cual se negó a realizar este intercambio comercial fue que los maíces mexicanos son sanos y están libres de cualquier origen transgénico, al contrario de los de Estados Unidos.

“Hay un mercado, que se siga sosteniendo, pero el gobierno no puede hacer una compra de maíz amarillo, por qué no queremos lo transgénico, no sabemos, no hay investigación sobre eso, sobre los efectos secundarios, los daños que ocasiona”, fue lo que aseguró dijo en la reunión con el gobierno de Joe Biden.

Promoverán en la mañanera consumo de maíz criollo

Desde la conferencia matutina se promoverá el consumo del maíz criollo y, a petición de activistas, se promoverá la alimentación sin consumo de carne, como el veganismo, adelantó este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el Salón Tesorería, informó que la embajadora de México en Panamá, Jesusa Rodríguez, le solicitó que la invitara a esta audiencia pública para promover alternativas de alimentación sin carne. La también senadora con licencia acudió ayer a Palacio Nacional para plantear el tema.

“Ya ven que ahora hay también el movimiento de las comidas que no tienen que ver con la carne. Que también ya me pidieron, y los vamos a invitar, quienes defienden esta forma de alimentación, Jesusa Rodríguez y, quieren hacer una explicación aquí en la mañanera, y les vamos a permitir que vengan, y también lo del maíz”, dijo.

También destacó que desde el Ejecutivo federal promoverán el consumo de maíz criollo, incluso convocarán a invitados especiales. Destacó que este alimento es “excepcional”, porque sus platillos de gastronomía son equilibrados.

“Un día vamos a hacer algo así, hay gente que tiene mucha experiencia, se me viene ahorita a la cabeza, Cristina Barros, de los del Movimiento sin Maíz no hay País, que vengan aquí a darnos una plática, del (maíz) nativo, sí, y de la importancia del país, que es un alimento bendito porque se da en todos lados”, expuso.

“La verdad, la tortilla es un alimento excepcional, extraordinario, el taco, imagínense, tiene el maíz, la tortilla, que es carbohidrato, tiene la carnita que es proteína y tiene la salsa que es vitamina, es lo más equilibrado que puede haber”, destacó.

