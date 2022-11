Hoy no circula 10 de noviembre: qué autos descansan este jueves en la CDMX y Edomex

Para este jueves 10 de noviembre, el programa Hoy No Circula se aplicará sin variantes desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, como lo establece la normativa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este viernes 4 de noviembre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 1 y 2 en su placa o engomado verde. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 1 y 2 no circula este jueves 10 de noviembre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Semovi inicia averiguación de taxista que no quería bajar a dos mujeres en CDMX

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que comenzó a armar un expediente de la concesión al taxista de la unidad con placa A3537A; esto debido a que usuarios en redes sociales reportaron a través de un video, que el conductor no seguía las instrucciones de las dos mujeres que estaban a bordo de la unidad.

“De acuerdo con el testimonio registrado, el operador de la unidad no siguió las instrucciones de las pasajeras, por lo que éstas le pidieron descender del taxi, momento en el que recibieron apoyo de un tercero”, mencionó la dependencia de Movilidad a través de un comunicado.

