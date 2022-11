Empresarios de Edomex pide garantizar gobernabilidad y paz social durante proceso electoral del 2023

El sector empresarial del Estado de México manifestó preocupación por el ambiente electoral adelantado que se vive en la entidad, a pesar de que faltan muchos meses para que arranquen las campañas para la elección a gobernador del 2023; y pidió a las autoridades estatales, municipales y partidos políticos garantizar un proceso electoral con paz social y gobernabilidad.

Laura González presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Edomex (CCEM) señaló que a partir de la próxima semana la Iniciativa Privada (IP) mexiquense sostendrá encuentros con los representantes de los diferentes partidos políticos para conocer sus plataformas y propuestas.

En conferencia de prensa hizo un llamado al gobierno estatal y los municipales a mantener la gobernabilidad en la entidad; y no distraerse con el proceso electoral que está por arrancar.

“Esperamos que no se pierda la gobernabilidad, para seguir con un ambiente de estabilidad y paz social. Que no sea un distractor la elección para los gobiernos; restan 10 meses de administración estatal, todavía no termina el primer año de las administraciones municipales y no queremos ver autoridades distraídas, concentradas o dedicando la mayor parte del tiempo a las elecciones, estaremos muy atentos a ello”.

La presidenta del CCEM destacó que el Edomex vivirá una elección competida para elegir al mejor gobernante para la entidad en el próximo sexenio; y que el involucramiento de la sociedad genera mejores resultados.

“Estamos comprometidos con que nuestro sector y la ciudadanía este informada, pero a la vez seremos demandantes con los partidos políticos a que actúen con madurez y responsabilidad, pues deseamos que se desarrolle con absoluta paz el proceso electoral”.

En tanto, Arnulfo Valdivia, vicepresidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) en el Edomex, señaló que el sector está preparando un documento que será presentado a los partidos políticos y candidatos, donde se establecerán las prioridades para el crecimiento económico del Edomex y que este recupere las posiciones que tenía en el pasado.

Los empresarios destacaron que además exigirán a los futuros candidatos compromisos realistas Foto: Especial

Seguridad y crecimiento económico

Entre las peticiones de la IP mexiquense destacan mayor seguridad, terminar con la corrupción, crecimiento económico realista, generación de empleos, facilidades a la inversión y combate a la informalidad.

Los empresarios destacaron que además exigirán a los futuros candidatos compromisos realistas; un uso responsable y transparente de los recursos en los gastos de campaña, así como elecciones limpias.

También exigieron a los partidos políticos y sus candidatos debates de altura, con propuestas serias y claras; así como evitar caer en descalificaciones irracionales.

“Nos merecemos un mejor estado, una mejor ciudad y un mejor gobierno. En lo económico la cámara de comercio tiene una agenda muy clara, que es: cero tolerancia a la informalidad, queremos saber cuáles serán las acciones de los actores políticos” señaló Jorge Luis Pedraza, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) del Valle de Toluca.

Los representantes del sector empresarial aseguraron que no tolerarán que el próximo gobierno estatal tome como excusa las fallas y malas prácticas cometidas por anteriores gobiernos para no lograr que mejoras en el Edomex.

Los empresarios del Edomex señalaron que también mantendrán reuniones con autoridades del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y el Tribunal Electoral, para pedir que elecciones apegadas a los lineamientos establecidos y conocer las consecuencias para quienes se están adelantando en los procesos.

