Hoy no circula 9 de noviembre: qué autos descansan este miércoles en la CDMX y Edomex

Estamos en la segunda semana del mes y el fin de año se vislumbra cada vez más cerca, sin embargo el programa Hoy No Circula se aplicará sin variantes para este miércoles 9 de noviembre, desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, como lo establece la normativa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este miércoles 9 de noviembre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 3 y 4 en su placa o engomado rojo. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 3 y 4 no circula este miércoles 8 de noviembre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

SSC CDMX anunció dispositivo de revisión a motociclistas en Iztapalapa

El gobierno de la Ciudad de México implementó un dispositivo de revisión de motociclistas en la colonia Chinampac de Juárez, en la alcaldía Iztapalapa, con el objetivo de evitar accidentes y verificar que los conductores cuentan con todos los documentos en regla y en atención a las instrucciones dadas por Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, para asegurar que los lineamientos de tránsito en la capital.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que de los 853 motociclistas que participaron en esta revisión, 58 fueron infraccionados, 29 garantías y 37 fueron remitidas a un depósito vehicular; asimismo, las autoridades entregaron 34 amonestaciones, 800 trípticos y además dieron 399 pláticas a los conductores.

