Hoy no circula 7 de noviembre: qué autos descansan este lunes en la CDMX y Edomex

Comienza una nueva semana, empiézalo con el pie derecho y evita multas siguiendo el Programa Hoy No Circula, el cual está vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México, de las 05:00 a las 22:00 horas, como lo establece la normativa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Para este lunes 7 de noviembre los vehículos que no circularán son aquellos que tienen holograma 1 y 2, engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6.

El objetivo del programa es establecer medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos automotores, para prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la Ciudad de México sea cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante la limitación de su circulación.

¿Dónde aplica el Programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se implementa en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México, estos son:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

En estas demarcaciones se aplica el Programa Hoy No Circula. Foto: especial.

Vehículos exentos

Tractores agrícolas Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera Motocicletas Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos Vehículos eléctricos Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctricos. Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico Automotores con matrícula de demostración y/o traslado Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana (NOM) correspondiente Vehículos que porten holograma “EXENTO”. Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años. Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad. Vehículos que porten Constancia tipo “Programas Especiales de Fuentes Móviles” o “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel Vehículos que porten placas para personas con discapacidad. Vehículos que porten Pase Turístico o Pase Turístico Paisano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, emitidos por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México Los vehículos de uso particular de trabajadores del sector salud en todas sus especialidades, paramédica, administrativa y de apoyo.

