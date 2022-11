López Obrador promete enviar la terna de candidatos para la Cofece

“Vamos a cumplir con el mandato”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le ordenó enviar al Senado, en un plazo máximo de 30 días naturales, sus propuestas de candidatos a consejeros de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

En la conferencia de prensa matutina, criticó que esos organismos considerados autónomos defienden los intereses de grupo, pero no del pueblo”. A pregunta expresa, el titular del Ejecutivo Federal manifestó:

“Vamos a cumplir con el mandato de la Corte y vamos a enviar la terna, yo no estoy de acuerdo con lo de la Cofece, porque pues es un organismo que defiende a empresas particulares, no defiende a las empresas públicas, no defiende al pueblo, sin estos instrumentos que fueron creando para proteger el modelo privatizador que se impuso durante el periodo neoliberal”.

AMLO critica que ni siquiera conoce a los candidatos

Recalcó que “de todas maneras si no hay posibilidad de que se desmonte todo este andamiaje proyectos de intereses creados que eso sería lo mejor, lo ideal, aunque no se descarta que el día de mañana o a futuro lo puedan hacer pues hay que cumplir con lo que ordena la Corte, el Poder Judicial”.

La SCJN ordenó a AMLO enviar a sus candidatos al Senado. Foto: Cuartoscuro

Criticó que ni siquiera conoce a los que se proponen como candidatos a consejeros de los organismos autónomos.

“Ni los conozco, es que ya los mandan”, afirmó.

-¿Ni siquiera usted los propone?, se le cuestionó.

-No, yo nada más tengo, me mandan creo que cinco y de ahí tengo que mandar uno primero pero ya les he explicado lo que me sucedió con esta otra, el Ifetel, llegando llegando que me toca porque todas esas reformas la hicieron durante el periodo neoliberal y ahí sí todos aprobaron, aseguró.

SIGUE LEYENDO:

AMLO sobre “La Barbie”: “El gobierno de EU tiene que aclararlo, no tiene por qué salir libre”

López Obrador viajará a Perú para la Cumbre de Líderes de la Alianza de Pacífico

RMG