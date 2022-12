Diputados del PRI buscan blindar elecciones de intervenciones del narco

La fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, insistirá en que se legisle para blindar las elecciones de la intervención del narcotráfico, señaló el coordinador de la bancada priista, Rubén Moreira, quien alertó que estos grupos delincuenciales están decidiendo las elecciones y si no se atiende el tema, el país se convertirá en un “narco Estado”.

En entrevista posterior a la presentación del libro “Lázaro Cárdenas: Mensajes, discursos, declaraciones, entrevistas y otros documentos”, el líder parlamentario señaló que hay zonas del país en las que los grupos del narcotráfico no permiten que los candidatos realicen campañas o los bajan de la contienda.

“Si no hablamos, si ustedes no hablan del tema del narco, este país va a caer en manos de ellos. Hay zonas del país donde no se puede hacer ni campaña. Está muy bien todo lo que opinamos sobre otras cosas, pero ya sabemos que es una reforma, la que se va a discutir que no va a pasar, hombre. No. Hablemos de las cosas importantes, el narco no deja hacer campaña en muchas partes del país. Ustedes no pueden transitar por muchas áreas del país para narrar una campaña. Candidatas, sobre todo mujeres, son bajadas de las campañas para que no triunfen, esa es la verdad de lo que está pasando en este país”, sostuvo el también ex gobernador de Coahuila.

Lo anterior, en el contexto de la discusión de la reforma constitucional en materia electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador que no se alista para que sea desechada toda vez que no cuenta con los votos para lograr la mayoría calificada que se requiere para su aprobación en la Cámara de Diputados.

“Yo veo la discusión y perdón que sea tan enfático, es muy interesante, pero eso no va a pasar hombre, es más, es de imposible realización. En enero tendríamos que hacer la elección para consejeros. No. Lo que está pasando y todos lo ocultamos, no digo que, de mala fe, pero todos lo ocultamos, es el tema de que el narco está decidiendo las elecciones. Esa debería ser la reforma. Porque, además, si no hacemos cosas para detener al narco, todas las autoridades, los órganos van a ser cómplices de ello”, advirtió el líder priista.

Por ello, señaló que insistirán en su propuesta para blindar los comicios que entre otros puntos propone que se suspendan las elecciones cuando se registre el asesinato de algún candidato.

“Nosotros vamos a seguir insistiendo, en este país si se sigue centralizando, un día vamos a estar precisamente como en el Siglo XIX, con los conservadores. Y la otra es, de que, si no paramos al narcotráfico, si no se habla de por qué hay municipios donde no se postulan mujeres, de que ahora en Jalisco hay dos municipios sin autoridades constituidas, pues vamos a terminar con un narcoestado”, señaló Moreira.

En enero tendríamos que hacer la elección para consejeros Foto: Especial

Impugnará PRI multa de 54 mdp

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) impugnará la multa de más de 54 millones 078 mil pesos que le impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) por irregularidades como egresos no reportados y gastos sin objeto partidista.

Así lo confirmó el coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, al precisar que las áreas técnicas del partido trabajan ya en la fundamentación del recurso.

“Nosotros la vamos a recurrir y después tendremos una opinión. Eso es lo bueno de que haya dos instancias o tres instancias para atender los problemas legales”, subrayó.

Al ser cuestionado sobre los motivos por los que están inconformes con la multa, el líder priista señaló que corresponde a las áreas técnicas del instituto político. “Yo solamente aprecié eso, pero sé, porque así se me manifestó, que la vamos a impugnar”, señaló Moreira.

En la sesión ordinaria de este martes, el Consejo General del INE aprobó ayer las multas a los partidos políticos nacionales y locales por un total de 673 millones 353 mil pesos derivados de irregularidades diversas.

De acuerdo con la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del ejercicio 2021, 82 por ciento del monto total de las corresponden solo a cinco partidos políticos: Morena, PT, PRI, PAN y PVEM.

Con multas por 323 millones 483 mil pesos en total, Morena fue el partido más sancionado, seguido del PT, con 72 millones 069 mil pesos; el PRI, con 54 millones 078 mil pesos; el PAN, con 52 millones 839 mil pesos, y el PVEM, con 48 millones 853 mil pesos.

En el contexto de la discusión de la reforma electoral, el líder priista señaló que el rechazo a la propuesta presidencial y la defensa de la democracia, no se trata de “un cheque en blanco” para el INE.

“Nosotros votamos por nuestras razones, más allá, y nosotros votamos por nuestras razones, y no es un cheque en blanco al INE eh. Nosotros del INE esperamos austeridad, esperamos menos estridencia, esperamos que legitimen con su trabajo. Nosotros votamos por lo que ya le dije, que es lo válido. Porque pues odiar no es bueno”, subrayó Moreira.

SEGUIR LEYENDO:

Diputados, incluso de Morena, se suman a la defensa de Ricardo Monreal y repudian los ataques de Layda Sansores

Rubén Moreira: “Vamos al proteger al INE y a los otros órganos electorales”

dhfm