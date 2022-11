Hoy no circula 4 de octubre: qué autos descansan este viernes en la CDMX y Edomex

Nos acercamos a la antesala del primer fin de semana del mes, sin embargo el programa Hoy No Circula se aplicará sin variantes para este viernes 4 de noviembre, desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, como lo establece la normativa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este viernes 4 de noviembre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 9 y 0 en su placa o engomado azul. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Imagen: CAMe

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 9 y 0 no circula este viernes 4 de noviembre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

RTP: Dan banderazo a nuevas unidades y nueva ruta en Magdalena Contreras

Este jueves, la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la CDMX, en representación del gobierno de la Ciudad de México, llevó a cabo la inauguración de la nueva Ruta de Copilco a la alcaldía Magdalena Contreras, y dio el banderazo de salida a las nuevas unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la Ciudad de México, iniciativa de la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum.

Al respecto, el titular de la Semovi, Andrés Lajous, informó en un mensaje de Twitter, que este banderazo de nuevas unidades de RTP se dio en compañía del alcalde Luis Gerardo Quijano, y el director de la RTP, Benito Osorio, cumpliendo con el compromiso hecho por Claudia Sheinbaum de "brindar más y mejor transporte seguro y cómodo” a los usuarios de esta demarcación en la Ciudad de México.

