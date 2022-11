Línea 3 del Metro CDMX: ya hay servicio de Indios Verdes a La Raza

La mañana de este martes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó a través de su cuenta oficial de Twitter que no se ofrecer servicio desde la estación Indios Verdes hasta La Raza de la Línea 3 debido a la revisión de un tren. Por esta razón, se informó también en qué estaciones se establecerá servicio provisional.

"#AvisoMetro: Debido a revisión de un tren, no se ofrece servicio de Indios Verdes a La Raza de la Línea 3, se establece servicio provisional de Tlatelolco a Universidad. Personal del sistema labora para reanudar en su totalidad" se lee en el tuit publicado esta mañana, luego de que decenas de usuarios mostraran su molestia sobre la demora registrada en la estación Universidad, Indios Verdes y División del Norte.

Las inmediaciones de las estaciones afectadas lucen con alta afluencia de personas que buscan otro medio de transporte para llegar a sus destinos, que por las mañanas, generalmente se trata de sus lugares de trabajo y en este contexto, un retraso en el servicio del Metro, generalmente impacta bastante en sus empleos, ya que algunas personas señalaron que les descuentan de su sueldo por llegar tarde.

Se reanuda servicio en la Línea 3

Poco después de las 08:00 horas, el Metro volvió a compartir un tuit en el que señaló que se normaliza el servicio en todas las estaciones de la Línea 3 y que el avance de los trenes es continuo. Sin embargo, los usuarios señalaron que aunque se normalice, ya hay una importante afluencia de personas en espera, ante esto, el Metro señaló que continúa el envío de unidades vacías a las estaciones más concurridas.

Debido a las fallas reportadas desde temprano, el servicio del Metrobús se vio saturado por las personas que buscaron una alternativa ante las demoras del Metro. Asimismo, decenas de personas tuvieron que esperar en las inmediaciones de la estación Puebla otro medio de transporte como unidades de transporte público y taxis de aplicación.

Por su parte, el Metro informó a las 08:30 horas que el avance de los trenes de la Línea 3 y Línea 4 tenían un tiempo de espera de seis minutos y fue la Línea 3 la que registró también una afluencia máxima. Asimismo, esta información también fue desmentida por los usuarios, algunos de ellos señalaron que se hicieron hasta una hora 20 minutos de Metro Juárez a Universidad, cuando normalmente es un trayecto de 30 a 40 minutos.

Por su parte, la usuaria @paolamasher1910 señaló que en la estación Muzquiz el tren de detuvo durante 10 minutos, por lo que no son ciertos los cuatro minutos de espera en la Línea B. Otro usuario refirió que demoró 42 minutos en salir de la estación Pantitlán y no seis minutos como refiere el Metro a través de su cuenta oficial.

No obstante, las Líneas B y 3 no son las únicas afectadas, pues usuarios refirieron que la Línea 9 también es un caos, la usuaria Priscila Alatorre señaló: "manden trenes vacíos en la línea 9, desmayos, personas lastimadas que se aguantan por qué no hay de otra. Sean conscientes de que está a reventar" además de que les ha tomado a los usuarios 40 minutos para abordar los trenes de la estación Pantitlán.

