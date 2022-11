Leticia Ramírez comparece ante diputados: "En México se imparte una educación humanista"

La titular de la SEP, Leticia Ramírez aseguró que en México se imparte una educación humanista en donde la prioridad es garantizar este derecho de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ya que es el camino para lograr la transformación del País. Al comparecer ante los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aseguró que es con hechos como se demuestra el cumplimiento de los compromisos para lograr un mejor nivel educativo en el país.

“En el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 se establecen los objetivos prioritarios, sustentados en la impartición de una educación humanista, con equidad, inclusiva, intercultural, integral, de excelencia, pertinente y relevante en los diversos tipos educativos. En los hechos y no en las palabras, demostramos nuestro compromiso con dichos objetivos prioritarios, guiados por el principio: ‘de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera”, comentó.

Ramírez Amaya informó que más de 34 millones de estudiantes de Educación Básica, Media Superior y Superior están en las aulas, con el acompañamiento de más de dos millones de maestras y maestros. La funcionaria federal también que tras la pandemia por Covid-19, y a pesar del gran aprendizaje que se tuvo con el uso de las nuevas tecnologías que fortaleció el proceso de enseñanza aprendizaje, los alumnos deben estar en la escuela.

“A pesar de todo lo que aprendimos durante la pandemia, a pesar de esos conocimientos inesperados que tuvimos y cómo tenemos que relacionarlos, para nosotros lo más importante es que los alumnos de todos los niveles estén en las escuelas; los necesitamos en las escuelas, y ahí los queremos”, expuso.

Resaltó que se pueden aprovechar las innovaciones tecnológicas que se aplicaron durante la emergencia sanitaria, que tuvieron un gran reconocimiento a nivel internacional. Lo que se hizo durante la pandemia por parte de la Secretaría de Educación Pública ha tenido una fortaleza y reconocimiento, incluso internacional porque, sólo para recordarles, que producciones audiovisuales realizamos cuatro mil 596 producciones curriculares, se realizaron 939 contenidos de apoyo a la currícula de 61 programas en desarrollo con diferentes contenidos.

Destacó la continuidad de diversos programas de apoyo educativo, para los que, con la intención de darles continuidad, recorrerán el país con la intención de fortalecer la calidad y gratuidad de la educación.

"Trabajamos con la convicción de caminar las calles, de recorrer las comunidades más pobres, de “hacer escritorio y territorio”, llevando a la realidad las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador: “vamos a fortalecer la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares, bajo la premisa de que la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo”, dijo.

En el Salón de los Legisladores, Ramírez Amaya, reconoció a los diputados federales por establecer un canal de comunicación para plantear, de manera conjunta, acciones que generen reflexión y diálogo, poniendo siempre por delante el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Sobre el programa “La Escuela es Nuestra”, detalló que en 2021 y 2022 se entregaron recursos para la mejora de infraestructura y equipamiento de 113 mil de los 197 mil planteles públicos de Educación Básica, ubicados en zonas de alta y muy alta marginación contemplando la totalidad de los planteles del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y los Centros de Atención Múltiple (CAM), que brindan educación especial.

También destacó que se cuenta con un incremento en la matrícula en Educación Superior de 1.7 por ciento en lo que va de 2021 a 2022, que corresponden a 85 mil 905 alumnos, sin considerar estudiantes de posgrado.

