La Comisión de Búsqueda dejó a su suerte a colectivos de buscadores en una zona de alto riesgo

Morelia, Michoacán.- Integrantes del colectivo 'Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán' (Decofem), denunciaron que, durante una brigada de rescate de cuerpos, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, los abandonó en una zona de alto riesgo entre los límites de Michoacán y Jalisco.

Afuera de Palacio de Gobierno, tres mujeres del colectivo narraron que el pasado 23 de noviembre, en coordinación con la Comisión de Búsqueda, dio inicio una brigada en Sahuayo, que tendría una duración de una semana y en la que se pretendía localizar restos de víctimas.

Sin embargo, el día 26 de noviembre, con un solo día de búsqueda en campo, el comisionado José Alfredo Tapia Navarrete, dio la orden de que todo su equipo, junto a la seguridad que llevaban, se regresara a Morelia, por lo que las madres, hijas y esposas buscadoras fueron abandonadas en esa región.

"No les importó en absoluto dejarnos ahí sin seguridad en el llamado 'corredor de la muerte'. Sin darnos una sola explicación del motivo porque se retirarían y hasta el día de hoy, no se han preocupado por llamarnos por lo menos para saber si estamos vivas o si estamos todavía ahí", contó Viridiana Gil, quién busca desde diciembre de 2021 a su padre y hermano desaparecidos entre Venustiano Carranza y Sahuayo.

Exigen la renuncia del comisionado. FOTO: Charbell Lucio.

Al verse solas, sin protección y sin el respaldo de la Comisión de Búsqueda, las familiares se comunicaron con el Mecanismo de Protección para poder salir de ese lugar, pues ya comenzaban a captar la atención de miembros de la delincuencia.

"Nos dejaron afuera de la presidencia y estaba cerrada porque era sábado, empezaron a dar vuelta las motos, empezaron a intimidar, y gracias al mecanismo que le pidió apoyo a la presidencia municipal y gracias a que el presidente es muy sensible, y mandó dos patrullas que nos llevaron al lugar que teníamos de resguardo si no, yo creo que no estaríamos aquí contándolo con los periodistas", agregó la señora Evangelina Contreras Ceja, quién busca a su hija Tania Contreras Ceja, desaparecida en 2012.

Los familiares de los desaparecidos, exigieron la destitución del comisionado José Alfredo Tapia, de quien aseguraron, "no es un comisionado elegido por las familias, fue elegido por favoritismo, no tenía ni los conocimientos ni el perfil real que debería de tener", indicó Contreras Ceja.

Las denunciantes, señalaron además a la arqueóloga Margarita Espinoza Díaz, quién participa en las búsquedas, de violentar psicológicamente a las familias buscadoras, por lo que solicitaron la destitución de ambos funcionarios, pues aseguraron, el trabajo de la comisión ha sido solo "simulación".

