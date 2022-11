Hoy no circula 30 de noviembre: qué autos descansan este miércoles en la CDMX y Edomex

Estamos a punto de acabar el último día del mes y tocando la puerta a la recta final del año. Sin embargo el programa Hoy No Circula se aplicará sin variantes para este miércoles 30 de noviembre, desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, como lo establece la normativa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres

¿Qué vehículos no circulan este miércoles 30 de noviembre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 3 y 4 en su placa o engomado rojo. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 3 y 4 no circula este miércoles 30 de noviembre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

A 92 años de la primer grupo de mujeres policías, así se representa el sexo femenino en la SSC

En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, la Inspectora Raquel Jazmín Villanueva Rivera de la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales (UMOE), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, impartió en la Universidad de la Policía la ponencia “El Papel de las Mujeres Policías en Grupos de Operaciones Especiales".

La Inspectora Villanueva mencionó que el papel de la mujer policía en operaciones especiales tiene un contexto histórico y remembró que en el año 1930 fue admitido el primer grupo de 69 mujeres en la policía y con ellas se integró el grupo de Policía femenina.

El primer agrupamiento femenil dedicado a la atención pública fue creado en 1969 llamado Cuerpo Femenino de Vigilancia, el cual brindó información a los ciudadanos y visitantes de la capital del país, ya para principios del 2000 se conformaron células de policías mujeres especializadas para el cuidado de zonas escolares, recreativas y también se empezaba a incursionar en operaciones especiales.

