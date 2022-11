César Cravioto arremete contra Ricardo Monreal: "Se acerca a una derecha rancia"

El vocero de Morena en el Senado, César Cravioto, señaló que el coordinador de su grupo parlamentario, Ricardo Monreal Ávila, se acerca cada vez más a la derecha, por lo que le pidió que reflexione sus posiciones políticas. En conferencia de prensa en el Senado, el vocero sostuvo que el llamado a la reconciliación por parte de Monreal a otros partidos políticos, es una acción repudiada por la mayoría del obradorismo.

"Acercarse tanto a la derecha me parece, y le parece a la mayoría del movimiento, que no es una buena señales y creo que el propio senador Ricardo Monreal, ahora que está en España, tiene que hacer una reflexión de sus propias posiciones políticas, porque creo que no están siendo respaldadas por la mayoría del obradorismo y del movimiento que está transformando este país", dijo.

Aseguró que la militancia de Morena no ve con buenos ojos su actitud. FOTO: Archivo.

El senador Cravioto sostuvo que Monreal se acerca a una derecha rancia y que le ha dado la espalda una y otra vez al pueblo de México

"El senador Monreal quiere acercarse cada vez más a esa derecha, pues claro que está en su derecho, pero obviamente el movimiento de transformación no ve bien o con buenos ojos ese acercamiento del senador Monreal, cada vez más con esa derecha que repudia el pueblo de México", indicó.

Sobre una posible desbandada de senadores de Morena por la posición de Ricardo Monreal, el senador Cravioto pidió que cada quien tome la decisión que vea prudente.

"Que cada quien tome la decisión que vea pertinente, quien está en el movimiento, quiere seguir la transformación del país y si hay compañeros que decidan otro camino, el de estar con la derecha, pues que les vaya bien, pero creo que la mayoría de los senadores están con el movimiento y no van a equivocarse en pasarse del lado equivocado, traicionado permanentemente al pueblo de México", expuso.

