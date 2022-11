La Coparmex en San Luis Potosí cierra filas en favor del INE para evitar Reforma Electoral

Tras manifestar su respaldo a la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el presidente del Capítulo San Luis Potosí de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante alertó sobre una posible fuga de inversiones debido al nerviosismo e inestabilidad en la democracia en México.

"Esto viene a no invertir en el país, desalienta la inversión, inversionistas que ven que no hay una buena democracia en el país ¿Qué certidumbre pueden tener en sus inversiones? Desde el sector patronal sí vemos un alto riesgo", expuso el dirigente camaral.

Ortuño Díaz Infante advirtió que harán marcaje personal a las y los siete legisladores federales potosinos de todos los partidos, incluidos Morena y PVEM, a no autorizar las modificaciones a las leyes secundarias que eventualmente sería la ruta ordenada por el Ejecutivo federal en caso que en el Pleno de la Cámara de Diputados no alcance mayoría calificada en la reforma constitucional.

"Es importante respetar hoy al árbitro que es el INE, una democracia de más de 30 años y algo que valoramos en todo ese tiempo con alternancias es la tranquilidad postelectoral que hemos tenido", expuso.

El dirigente de Coparmex en San Luis Potosí aceptó que los sueldos y presupuestos que maneja el INE son onerosos (Foto: Cuartoscuro)

El dirigente de Coparmex en San Luis Potosí aceptó que los sueldos y presupuestos que maneja el INE son onerosos, pero afirmó que es más caro no tener democracia, no tener una credencial para votar con múltiples medidas de seguridad, que es más caro no tener certeza en los comicios porque no hay árbitro electoral ni un padrón de votantes confiable y que por ello los muertos voten o las personas lo hagan más de una vez.

El presidente de la Coparmex acusó que en la marcha Pro AMLO de este fin de semana se usaron recursos públicos para acarrear a la gente a Zócalo de la Ciudad de México, "no podemos condicionar a nadie a que asista a una marcha, los ciudadanos dejamos en claro cómo por voluntad propia salimos el 13 de noviembre en defensa del INE, estaremos atentos en Coparmex en defensa del INE", apuntó.

Sigue leyendo:

El PRI reitera su rechazo a la Reforma Electoral: "El INE es intocable"

López Obrador da por perdida la Reforma Electoral y alista una nueva iniciativa

Rubén Moreira: la Reforma Electoral como la plantea AMLO no va a suceder