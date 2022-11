Conferencia Mañanera Minuto a Minuto 28 de noviembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador presenta su tradicional conferencia de prensa Mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Como cada lunes, el mandatario presenta la sección Quién es quién en los precios de los combustibles, así como la proyección de videos de los avances en las obras públicas.

El procurador del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, informó que el precio promedio por litro de gasolina regular está en 21.84 pesos, mientras el costo por litro de la gasolina Premium es de 24.09 pesos y el de Diésel está en 23.61 pesos. Además el precio por barril de la mezcla mexicana de crudo es de 71.69 dólares.

Asimismo, informó que el precio promedio del gas LP en cilindros tiene un costo por kilo de 20.96 pesos, mientras que por litro de gas estacionario es de 11.32 pesos.

Mientras que en los precios de la canasta básica, Ricardo Sheffield indicó que el lugar donde más caro venden los productos de la canasta en la zona centro del país es en Chedraui en Querétaro, Querétaro, donde la ofertan en mil 23 pesos; Asimismo, el Mega Soriana La Viga de la alcaldía Iztapalapa, es la opción más barata para adquirir la canasta en 916.20 pesos.

López Obrador aseguró tras la marcha: “Estoy feliz y sobre todo muy agradecido con la gente, con todos porque se volvió a dejar de manifiesto la bondad, la generosidad y la solidaridad de nuestro pueblo, es una fórmula efectiva y no falla. Si se atiende al pueblo, la gente responde. No es cierto, repito, de que el pueblo sea malagradecido, es muy fraterno”.

Agregó que “lo más importante en este proceso de transformación es el cambio de mentalidad, porque se está impulsando una revolución de las conciencias”. Aseguró que lo que más le llamó la atención fue la respuesta de la gente cuando el mandatario afirmó que se va ganando la batalla contra la discriminación y el racismo. "No tiene nada que ver con lo material ni con los programas del bienestar".

Además envió un mensaje a la selección mexicana de futbol que participa en el Mundial de la especialidad en Qatar 2022 , la cual está a punto de quedar eliminada del torneo: “Adelante, que esto no se acaba hasta que se acaba, que hay que echarse para adelante siempre, no se puede vencer al que no sabe rendirse, ánimo”.

