Ante incremento de acoso y violencia en el transporte público, crean app exclusiva para mujeres

Registros estadísticos del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) sostienen que en México las mujeres realizan 10 millones de desplazamientos diariamente, de los cuales 74 por ciento se efectúan en transporte público, donde nueve de cada 10 mujeres han sufrido actos de violencia como agresiones verbales, persecución y acoso sexual, entre otros.

Las cifras reflejan la situación de peligro constante que viven las mujeres en México. Por ello, han surgido diversas aplicaciones de transporte seguro, como Purple Drive, donde los taxis son conducidos sólo por el género femenino y el pasaje tiene que ser mujer.

“Esta aplicación nació en noviembre de 2021, luego de sufrir una experiencia personal bastante desagradable, decidí idear este proyecto para que las mujeres viajen seguras”, explicó Fabiola Espinoza, socia fundadora de esta aplicación.

74% De las agresiones hacia el sector femenino han sucedido en taxis y camiones.

(Créditos: Leslie Pérez)

UNA EXPERIENCIA DESAGRADABLE

Fabiola estudió la licenciatura en Turismo y laboró por varios años en el sector turístico. Sin embargo, al quedarse sin trabajo decidió ser conductora de las aplicaciones de transporte existentes, ya que era madre soltera y tenía que sacar adelante a sus dos hijos, pues no contaba con el apoyo económico de su exesposo.

“En aquel entonces, me solicitaron un viaje, eran tres pasajeros hombres, quienes se veían bastante sospechosos. El recorrido era como de dos horas y el tráfico terrible. El viaje lo tomé por Tultitlán y los llevé hasta por delante de Los Héroes Tecámac. Durante el trayecto ellos tuvieron unas conversaciones bastante explícitas y me sentí amenazada. De verdad, es una situación terrible. Estas personas traían unas cangureras y constantemente metían sus manos en ellas de manera muy sospechosa, yo sólo veía de reojo, pensaba en qué momento decían o hacían algo agresivo contra mí. Mientras manejaba le rezaba a todos los Santos del cielo y sudaba frío, fueron horas de terror. Afortunadamente, llegamos al destino y se bajaron. Fue la última experiencia que viví”, relató la creadora de Purple Drive.

Poco después, añadió Fabiola, entró a trabajar como ejecutiva de crédito automotriz en un banco. Sin embargo, se quedó nuevamente sin trabajo, pero esta vez no pudo conseguir un puesto en otro lugar, porque las empresas a las que acudía a solicitar empleo le argumentaban que no podían contratarla por su edad (42 años). Fue así como ante la necesidad y las ganas de no quedarse en su zona de confort, comenzó a estudiar la situación y recordar la terrible situación que vivió siendo taxista, por lo que no quería volver a pasar lo mismo y decidió crear la aplicación de Purple Drive, taxis sólo para mujeres.

9 de cada 10 mujeres han sufrido actos de violencia.

(Créditos: Leslie Pérez)

UN PROYECTO CREADO SÓLO POR Y PARA MUJERES

Purple Drive es una empresa 100 por ciento mexicana, la cual es dirigida sólo por el sector fémenino. Surge como una opción de cuidado y seguridad para ellas.

“Nuestra misión es brindar un servicio seguro y confiable para el género femenino y crear una red de apoyo para las conductoras por medio de actividades multidiciplinarias”, explicó Espinoza.

Fabiola, añadió, que el objetivo principal es ser la opción de todas aquellas mujeres que buscan una fuente de ingresos cómoda, ajustable a sus horarios, dinámica y segura.

“Por ejemplo, tenemos en nuestras filas de drivers (conductoras) a Saida Cecilia De Hoyos, una mujer de la tercera edad. Tiene 63 años. Es bastante trabajadora. Mi admiración y respeto para ella. Al final en este país es bien difícil ser mujer y lo único que nos queda es echarle ganas”, subrayó la también conductora.

La directora general de esta aplicación dijo que otro ejemplo de drivers es una madre que no tiene quien le cuide a su hija pequeña, por lo que la lleva en sus recorridos cuando lleva pasaje.

“A su pequeña la lleva en una silla especial para el auto, pero finalmente necesita el trabajo. Les preguntamos a las pasajeras de esta situación y hasta el momento no hemos tenido ningún problema. Al final de este camino vas comprendiendo que las usuarias son muy comprensivas y empáticas”, recalcó Fabiola.

EN BUSCA DE UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

Gabriela Salazar González, quien llegó a trabajar como taxista en Purple Drive, desde hace tres semanas es madre soltera de dos hijos, tiene 50 años y lo que quiere es salir adelante para poder solventar los gastos de la familia.

“Me integré como conductora en esta aplicación hace poco. La verdad, ya me estaba desesperando, pero estoy consciente de que estamos iniciando, espero que pronto nos comience a ir mejor con más viajes”, recalcó.

Gabriela añadió que, finalmente, lo que se busca es tener seguridad tanto para la conductora, como para el pasaje.

“Llevó 30 años manejando de manera particular, pero me quedé sin trabajo y me decidí a ser taxista de aplicación, por eso estoy aquí, para intentar solventar mis gastos”, puntualizó Gabriela.

98% de las mujeres han sido víctimas de acoso y violencia sexual en el transporte público.

74% de las agresiones hacia el sector femenino han sucedido en taxis y camiones.

9 de cada 10 mujeres han sufrido actos de violencia.

TÓMALO EN CUENTA

Purple Drive, está formado por un equipo de mujeres que brinda seguridad en el transporte de mujeres, con la ayuda de conductoras mujeres, a través de una app.

APOYO

La socia fundadora mencionó que necesita más mujeres que se animen a ser drivers, por lo que su empresa está lista para recibirlas y así hacer crecer Purple Drive.

VALORES

Sororidad.

Empatía.

Amor.

Respeto.

Convicción.

DRIVERS REGISTRADAS

3 conductoras en Naucalpan.

3 en Tecámac.

3 en Coyoacán.

2021

Año de fundación de Purple Drive.

SERVICIO

Purple Drive da servicio en los municipios de Naucalpan de Juárez y Tecámac en el

Estado de México, y en la alcaldía Coyoacán en la CDMX.

EQUIPO

Fabiola Espinoza Socia Fundadora y Directora General.

Tania Gamper Directora deT.I Ing. Experta en desarrollo.

Diana Aguilar Directora de RRHH.

Ana Gloria Pineda Contador Público.

OBJETIVO

“Con esta aplicación queremos construir mujeres fuertes, independientes en todos los sentidos”, Fabiola Espinoza, directora general.

PAL