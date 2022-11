AMLO recalca los logros de su gobierno ante militancia y simpatizantes en el Zócalo

Tras convocar a cientos de miles de mexicanos para el apoyo de sus cuatro años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a su destino con el propósito de dar su discurso ante simpatizantes y militancia, por lo que utilizó su oratoria para destacar avances y logros de su administración.

Al arrancar su discurso en el zócalo capitalino, en el que comenzó a enlistar 110 acciones de su administración, el presidente llamó al sector empresarial y obrero a que lleguen a un acuerdo para aumentar el salario mínimo para el siguiente año, el cual sea de alrededor del 20 por ciento.

“Deseo que sea acordado por unanimidad entre el sector obrero y patronal, y deseo que ronde en el 20 por ciento porque así llegaríamos al final de mi gobierno con un incremento del 100 por ciento en términos reales en todo el territorio nacional”, dijo.

Titulares del gabinete federal y ampliado asistieron al evento

Explicó que en los últimos cuatro años, en su administración el salario mínimo pasó de 88 pesos cuando a 172 pesos.

“Un incremento de 62 por ciento en términos reales, y en la frontera el incremento ha sido del más del doble, algo nunca visto en los últimos 40 años. En unos días se anunciará el aumento al salario mínimo para el año próximo”, dijo.

Se espera que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) anuncie el próximo 1 de diciembre el porcentaje del aumento salarial a partir del 1 de enero del 2023.

Destaca recuperación económica en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la economía se está recuperando tras la pandemia por COVID-19 y ahora espera un crecimiento de 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Durante su mensaje al concluir la mega marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, el mandatario habló sobre sus pronósticos económicos ante las crisis por el coronavirus y la Guerra en Ucrania.

"Está mejorando la economía. En esté año va a aumentar a finales de año en 3.5 por ciento, y ese mismo porcentaje se espera y estima que permanezca en el año 2023 y 2024", detalló.

Flanqueado por gobernadores de los estados emanados de Morena, así como los titulares del Gabinete federal y ampliado, el mandatario nacional también sostuvo que están inscritos al seguro social 21 millones 722 mil 857 trabajadores, que ganan en promedio 14 mil 712 pesos mensuales. Se han creado un millón 264 mil 931 nuevos empleos.

Asimismo, las reservas del Banco de México han aumentado en 14 por ciento y el Índice de la bolsa de valores ha crecido en 24 por ciento. López Obrador dijo que siempre se ha fortalecido la hacienda pública con un billón 890 millones de pesos adicionales en cuatro años.

Morenistas apoyaron a la oratoria del mandatario

Enlista logros durante su mandato

Asimismo, el mandatario presumió que durante los cuatro años de su gobierno no se ha adquirido deuda pública para rescatar a grandes empresas y bancos, como lo hicieron sus antecesores, dijo “al carajo” con esa práctica.

“No, esa es una mentira, un sofisma, se va llenando la copa y ponen otra y nunca se derrama nada, eso también lo decían para justificar a los políticos corruptos: se baña, pero salpica. ¡Al carajo, con todo eso!”, destacó.

El mandatario también dijo que “no es mal negocio aguantar los cuestionamientos, los insultos, hasta la calumnia”, al resaltar que recortaron la millonaria publicidad que en sexenios pasados se pagaba a medios de comunicación para que hablaran bien del gobierno. También presumió que ha cumplido su compromiso de no aumentar los impuestos, las gasolinas, el diésel, el gas y la energía eléctrica.

“Este año, a pesar de la inflación. 8.1 por ciento, y del subsidio a las gasolinas y el diésel de 338 mil millones de pesos”, resaltó.

AMLO arremete contra legisladores de Estados Unidos

El titular del Ejecutivo se pronunció contra políticos, gobernadores y legisladores de Estados Unidos que pidan el voto de la comunidad migrante, especialmente de mexicanos, pero a la par los maltraten: “toma tu Champotón”, les dijo.

. “Les vamos a decir lo que contestaron los de Champotón: toma tu Champotón”, dijo.

Resaltó que en EU hay 40 millones de personas de origen mexicano, siendo la comunidad migrante más grande en ese país.

"Entonces, no pedimos un trato especial para los mexicanos, sólo que los respeten. No no vamos a pelear con ningún gobierno, no nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos, que quede claro, ni con diputados ni senadores, solamente que echen a andar una política que ofenda la dignididad de los mexicanos que están en Estados Unidos trabajando honradamente”, destacó.

Define modelo teórico de su gobierno: “humanismo mexicano”

A cuatro años de llegar a la Presidencia de México, el titular del ejecutivo definió el modelo teórico de su gobierno en el terreno político, económico y social: “es humanismo mexicano”, dijo en el zócalo capitalino.

“Cómo definir en el terreno teórico el modelo de gobierno que estamos aplicando. Mi propuesta será, o sería, humanismo mexicano porque sí tenemos que buscar un distintito, humanismo mexicano, no sólo por la frase atribuido al literato Publio Terencio, de que ‘nada humano nos es ajeno’, sino que nutriéndose de ideas universales, lo esencial de nuestro proyecto es nuestra grandeza cultural milenaria y de nuestra excepcional y fecunda historia política”, dijo.

Explicó que los principios políticos, económicos y sociales del humanismo mexicano que se postulan y que inspiran a su movimiento la Cuarta Transformación se explican bajo sucesos históricos

“En lo político, no aceptamos el derrotismo, estamos a favor de lo que expresó el padre de nuestra patria Miguel Hidalgo y Costilla: 'el pueblo que quiere ser libre lo será'.

“De igual manera, en el terreno de la democracia consideramos básico actuar como el insigne presidente Francisco I. Madero que en el Plan de San Luis llamó al pueblo de México, el 20 de noviembre de 1910 a tomar las armas contra la dictadura porfirista porque según sus convicciones, y lo cito textualmente, México estaba gobernado por una tiraranía que ha pretendido justificarse a sí misma con el beneficio de la paz y propiedad material”, dijo.

En lo económico, dijo que su tesis es que no basta el crecimiento económico del país sino que es indispensable la justicia.

“La nueva política económica, moral y social que hemos aplicado desde el principio de nuestro gobierno se ha desechado la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función de indicadores de crecimiento que no necesariamente reflejan las realidades sociales”, dijo.

La estrategia central del gobierno en el terreno de la política social descansa, dijo, en respetar o atender y escuchar a todas y todos, pero otorgando preferencia a los pobres y humillados.

Rechaza que el gobierno participe en fraudes electorales

Durante su oratoria, López Obrador aseguró que el gobierno no participa en fraudes electorales.

"El gobierno no participa en fraudes electorales, la Fiscalía General de la República (FGR)y los poderes legislativo y judicial actúan con absoluta independencia, existen libertades, existen libertad religiosa, al mismo tiempo existe estado laico, se está demostrando que la mayor respeto de México es la honestidad de su pueblo. No hay lujos", dijo.

Incluso sostuvo que no hay racismo y el gobierno dejó de ser el principal violador de los derechos humanos. Recordó que México hoy es el santuario de las libertades, y ejemplificó que hace unos días en la Ciudad de México hace unos días, sin ningún obstáculo, hicieron su cumbre los más famosos personajes de la ultraderecha en el mundo.

"Nunca más deseamos aplicar el artículo 33 de la Constitución y no queremos a nadie llamarle extranjero pernicioso, México es un país de libertades y tenemos vocación de justicia y vocación democrática", expuso.

Ahondó que la política es, entre otras cosas, pensamiento, acción y un cuando lo fundamental son los hechos no deja de importar cómo definir en el terreno teórico el modelo de gobierno que estamos aplicando.

