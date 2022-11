VIDEO y FOTOS: hombres protagonizan la primera carrera en tacones contra la violencia de género

Como parte de las actividades del 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en Altamira, Tamaulipas, se realizó una carrera en zapatillas donde los participantes fueron hombres y quienes exigieron poner un alto a la violencia y el acoso.

El ganador del evento fue Hilario, trabajador del departamento de Servicios Públicos del gobierno local, quien aseguró que las zapatillas se las prestó su hermana, y sólo las utiliza en las fiestas del Xantolo.

Uno de ellos cayó al suelo durante la carrera. FOTO: Carlos Juárez.

Fue en la zona centro de la ciudad donde se realizó la carrera, siendo ahí donde la presidenta del Sistema DIF, Rosy Luque de Martínez, hizo un llamado a detener la violencia contra las mujeres y niñas.

"A todos los caballeros que se han sumado a esta carrera ponte en mis tacones, porque la violencia de género es asunto de todos", declaró al hacer uso de la palabra durante esta mañana.

Fueron aplaudidos por la comunidad. FOTO: Carlos Juárez.

La presidenta del voluntariado pidió sumarse a la red de apoyo para evitar casos de agresiones, así como a las mujeres les pidió alzar la voz y denunciar a sus agresores "hay que denunciar todo tipo de violencia"

La carrera tuvo una fuerte convocatoria de participantes y personas que fueron apoyar a sus amigos, al final hubo cuatro primeros lugares quienes recibieron un premio.

Además, se realizaron caminatas, cursos y pláticas, donde el punto relevante fue el llamado a denunciar la violencia que sufren las mujeres en Tamaulipas.

Fueron segundos de infarto. FOTO: Carlos Juárez.

Feministas reportan 190 mujeres asesinadas en Tamaulipas

La Colectiva Feminista "Mujer Manglar", reporta que en Tamaulipas han sido asesinadas 190 mujeres hasta el corte del mes de septiembre, de estos solo 15 han sido calificados como feminicidios, los demás son señalados como 34 homicidios dolosos y 141 homicidios culposos.

En el marco del 25 de Noviembre, día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer, externaron que el número puede aumentar si se buscan en los casos de suicidio.

"Cuando una hace una revisión de cada caso, descubrimos que muchos de estos homicidios que no se han tipificado como feminicidio cumplen con al menos una de las causales para ser investigadas como tal y no fue así; en algunos casos es por omisión de quienes se encargan de investigar y juzgar estos crímenes, en muchos otros, es por corrupción, por seguir manteniendo el pacto patriarcal que se ha enquistado en la sociedad y que no ha dejado inmune al sistema de justicia, y que provoca que tengamos un 90% de impunidad, y que incluso, cuando hay sentencias condenatorias, hace parecer que se busca siempre arropar a agresores y feminicidas con sentencias mínimas".

Califican que Tamaulipas es un estado feminicida debido a que diariamente las mujeres sufren todo tipo de violencias: acosos, golpes, violaciones, privación de la libertad, violencia económica, patrimonial, y la máxima expresión de la violencia; el feminicidio.

"Por ello, vamos a seguir exigiendo capacitaciones para todas las personas involucradas en los procesos de justicia, desde la que toma la llamada de emergencia, pasando por la que la atiende de manera presencial, la que investiga, y principalmente, en las personas que dictan sentencia. Que se apliquen los protocolos existentes, que se actualicen con énfasis en perspectiva feminista, que se creen los que aún faltan y que la fiscalía especializada en delitos contra las mujeres sea conformada por mujeres mayoritariamente, capacitadas en perspectiva feminista y que se le asigne un presupuesto que cubra las necesidades que la violencia que vivimos en el estado", expresa el posicionamiento.

La Colectiva pide al gobernador Américo Villareal Anaya trabajar en evitar la violencia contra la mujer, pues dicen que no necesitan eventos sino hay justicia.

"Si no se generan los cambios estructurales que den paso a la erradicación de la violencia feminicida así como las condiciones para que el acceso a la justicia de las niñas y mujeres víctimas sea una realidad. Hablamos de 190 posibles víctimas de feminicidio, pero les recordamos que estas no sólo son cifras, que son vidas, sueños, metas, que hay una historia detrás de cada una que muchas de ellas dejaron a infancias en la orfandad y en muchos casos al cuidado de sus agresores o de las familias de estos".

Policías quitan las mantas

Además, la integrante de la Colectiva Mujer Manglar, Martha de la Cruz, denunció que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, quitaron una manta que fue colocada en manera de protesta contra los feminicidios.

Fue en el puente peatonal de la carretera Tampico-Mante, donde amaneció la manta con mensajes como "Tamaulipas Feminicida", la cual fue retirada minutos después por los policías.

